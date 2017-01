Wetenschappers zetten hersenen van muis in 'jaagstand'

Door specifieke hersencellen in het brein van de muis te stimuleren met laserlicht, slaagden ze erin om het dier razendsnel agressief te maken.

De muis viel na de laserstimulatie plotseling een krekel aan, waarmee hij vlak daarvoor nog gebroederlijk in een kooitje zat.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Cell.

Ratten

De wetenschappers van het Institute of Technology in Massachussetts stimuleerden de amygdala van de muis. Dat is een amandelvormige hersenkern die gevoelens van angst en opwinding opwekt. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de amygdala bij ratten actief wordt als ze op prooien jagen.

De wetenschappers wilden testen of dit deel van de hersenen bij muizen ook jaaggedrag zou kunnen opwekken. De methode bleek al snel succesvol. De muis besprong de krekel in zijn kooi niet alleen onmiddellijk na de stimulatie met het laserlicht, het dier beet ook de kop van het insect af (zie filmpje).

In het wild jagen de muizen ook soms op krekels, maar in gevangenschap komt dit gedrag bijna nooit voor.

Activeren

De muis gedroeg zich niet alleen agressief tegen andere dieren. Het knaagdier begon ook te jagen op stukjes hout en flesdoppen die in zijn kooi werden gelegd. “De amydala is blijkbaar het centrum in de hersenen waar dit soort gedrag wordt georganiseerd”, aldus hoofdonderzoeker Ivan de Araujo op nieuwssite Science Now. "Dat was tot nu toe niet bekend."

Wetenschappers gebruiken wel overigens vaker laserlicht om specifieke hersencellen te activeren bij dieren. Deze techniek heet optogenetica.