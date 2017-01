Apparaat ontwikkeld voor beter onderzoek naar tumorcellen in bloed

Uitzaaiingen komen voort uit losgeraakte cellen van een tumor, die zich elders in het lichaam nestelen. Het apparaat dat het bedrijf en de universiteit ontwikkelden, spoort deze losgeraakte cellen vanuit het bloed op waarna ze onderzocht kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat het makkelijker is om specifiek deze cellen te onderzoeken, los van bijvoorbeeld witte bloedcellen.

Het isoleren van tumorcellen moet ervoor zorgen dat er beter onderzoek gedaan kan worden om meer te weten te komen over de opbouw van deze cellen. In het verleden was het al mogelijk om tumorcellen te isoleren, maar dat was tijdrovend en speclialistisch werk. Ook was het moeilijk om deze cellen, die maar in beperkte mate in het bloed aanwezig zijn, op te sporen.

Het apparaat moet het het onderzoeken van deze cellen nu bevorderen en versnellen. Hoewel VyCap het apparaat wel al op de markt gebracht heeft, wordt het gebruik ervan momenteel nog wel getest in vijf ziekenhuizen.