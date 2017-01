Wetenschappers noemen pas ontdekte apensoort 'Skywalker'

Het dier werd al langer in de gaten gehouden, maar nu is wetenschappelijk vastgesteld dat het om een nieuwe soort gibbon gaat, schrijft de BBC woensdag. De onderzoekers hebben over hun studie gepubliceerd in the American Journal of Primatology.

Sam Turvey, die meewerkte aan het onderzoek, noemt het een "absoluut voorrecht" dat hij heeft mogen bijdragen aan de ontdekking en benoeming van een nieuwe diersoort.

In het regenwoudgebied in Zuidwest-China worden wilde dieren bedreigd door inperking van hun leefruimte als gevolg van jacht en de oprukkende menselijke beschaving.

Boomtoppen

Hoolock gibbons komen voor in Bangladesh, India, China en Myanmar. Ze brengen het grootste deel van hun leven door in boomtoppen.

De nieuwe aapsoort heeft de wetenschappelijke naam Hoolock tianxing gekregen, met de informele bijnaam Skywalker. De onderzoekers schatten dat er ongeveer 200 van zijn. Ze worden met uitsterven bedreigd.