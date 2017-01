Wetenschappers leggen seks tussen makaak en hert vast

De makaak die op het Japanse eiland Yakushima leeft, ejaculeerde tegen de rug van een hert.

De aap heeft een lage sociale status in zijn groep en kon daardoor waarschijnlijk geen partner van zijn eigen soort vinden.

Dat melden Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Primates.

Aanval

Tijdens het seksuele contact tussen de aap en het hert was er geen sprake van penetratie. Volgens de onderzoekers wreef de makaak zijn geslachtsdeel alleen langs de rug van het dier.

"Maar er was geen misverstand over wat hier aan de hand was, het was duidelijk een seksuele handeling", aldus hoofdonderzoeker Marie Pele op nieuwssite Phys.org.

Een paar dagen later probeerde de aap nogmaals een hert te bestijgen, zo meldt nieuwssite Science Now. Dat dier protesteerde echter hevig en ging zelfs in de aanval.

Pinguïn

Het voorval tussen het hert en de aap vond enkele jaren geleden al plaats, maar nu pas hebben de biologen hun verslag van de seksuele ontmoeting wereldkundig gemaakt.

Tot nu toe was er slechts één geval gepubliceerd van seks tussen verschillende diersoorten. Een zeehond op Antarctica ejaculeerde in 2014 op een pinguïn.

Biologen vermoeden dat dit soort gedrag ontstaat door opspelende hormonen bij mannelijke dieren die in groepen leven waar weinig tot geen vrouwtjes beschikbaar zijn.