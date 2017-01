Socioloog Zygmunt Bauman (91) overleden

Bauman werd internationaal bekend door zijn analyse van en kritiek op het moderne leven en de cultuur.

Hij heeft vijftig publicaties op zijn naam staan. Belangrijke thema's in zijn werk zijn Holocaust, utopieën, postmodernisme, globalisering, consumptiemaatschappij en de 'vloeibare moderne samenleving'. Dat laatste beschrijft Bauman onder meer in zijn boek Liquid Modernity uit 2000.

Bauman, geboren in een Joodse maar niet gelovige familie, ontvluchtte Polen tweemaal. Na de inval van nazi-Duitsland in 1939 ging het gezin naar de Sovjet-Unie. Aan het eind van de oorlog nam Bauman dienst in het rode leger. Toen in 1967 in Polen het antisemitisme weer oplaaide, verhuisde hij naar Israël om vier jaar later neer te strijken in Engeland als hoogleraar in Leeds.

Behalve lof kreeg hij ook kritiek, vooral op zijn latere werk. Dat werd door velen te essayistisch en te weinig wetenschappelijk gevonden.