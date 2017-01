Gigantisch stuk Antarctisch ijs dreigt af te breken

De scheur is ook veel breder geworden, meldt AFP. In 2011 was de scheur ongeveer vijftig meter breed, nu is de ruimte tussen het ijsblok en Antarctica opgelopen tot 500 meter. Als het ijsblok afbreekt van Antarctica is het vanaf dat moment een ijsberg.

Het ijsblok is onderdeel van ijsvlakte Larsen C, in het westen van Antarctica. Het deel wat aan het losscheuren is, is ongeveer 10 procent van het oppervlakte van Larsen C.

Het losscheuren van het ijsblok zal niet directe gevolgen hebben voor een eventuele zeespiegelstijging. Het is wel een voorbode van een groter probleem volgens wetenschappers, namelijk de desintegratie van de grote ijsvlaktes van Antarctica.

Als al het 'binnenlandse' ijs op Antarctica in de zee terecht zou komen, zou er genoeg water vrijkomen om de zeespiegel met vier meter te laten stijgen. De nabijgelegen ijsvlaktes Larsen A en Larsen B begonnen respectievelijk in 1995 en 2002 te desintegreren.