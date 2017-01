Herkomst 'mysterieus' radiosignaal uit ruimte ontdekt

De zogenoemde fast radio burst (FRB), die vorig jaar werd opgepikt door een radiotelescoop in New Mexico, is afkomstig uit een dwergstelsel op ongeveer drie miljard lichtjaar van de aarde. Dat melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Een FRB is moeilijk waar te nemen, omdat een signaal slechts enkele milliseconden duurt. Bovendien zijn er slechts achttien signalen gedetecteerd, sinds de ontdekking ervan in 2007.

Eén uitbarsting, FRB 121102, flitste echter herhaaldelijk, waardoor de onderzoekers in staat waren om de herkomst van het fenomeen te achterhalen.

Theorieën

Wat de flits veroorzaakt is nog niet duidelijk, maar wetenschappers zijn blij dat enkele theorieën over de oorsprong ervan kunnen worden uitgesloten. Ook was onbekend of de FRB’s afkomstig waren van binnen of (ver) buiten de Melkweg.

Tot voor kort dachten experts dat FRB’s wellicht worden veroorzaakt door catastrofale gebeurtenissen zoals supernova's of neutronensterren die in zwarte gaten storten.

Het mysterie van de radiosignalen heeft zich door het onderzoek weer iets meer ontrafeld, stellen de wetenschappers. "Deze ontdekking heeft de deuren geopend naar een nieuwe wereld van wetenschap en ontdekking", aldus Sarah Burke-Spolaor, astronoom bij het National Radio Astronomy Observatory in New Mexico.