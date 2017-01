‘Wetenschappers hebben last van taalbarrières’

Meer dan een derde van alle wetenschappelijke studies wordt niet in de Engels taal gepubliceerd.

Veel onderzoekers missen daardoor belangrijke nieuwe inzichten, ook komt veel wetenschappelijke kennis niet snel genoeg terecht bij mensen die er direct hun voordeel mee kunnen doen, zoals artsen, psychologen, of natuurbeschermers.

Dat melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Biology.

Archief

De onderzoekers van de Universiteit van Cambridge analyseerden 75.000 studies op het Google Scholar, één van de grootste internationale archieven van wetenschappelijke studies. Van alle studies bleek 53,6 procent in een andere taal geschreven dan het Engels.

Vooral de talen Spaans, Portugees, Mandarijn en Frans zijn in trek bij onderzoekers. Slechts de helft van alle niet-Engelse studies bevatten vertaalde koppen of conclusies in het Engels.

Door de grote verscheidenheid aan talen in wetenschappelijke studies verspreidt nieuwe kennis zich soms tergend langzaam, zo melden de onderzoekers. De besmetting van varkens in China met de vogelgriep in 2004 werd bijvoorbeeld pas maanden later bekend in de rest van de wereld, omdat het oorspronkelijke onderzoek alleen in het Mandarijn was gepubliceerd.

Vertalingen

Volgens hoofdonderzoeker Tatsuya Amano is er te weinig aandacht voor het taalprobleem in de wetenschap. “Sprekers van het Engels nemen vaak ten onrechte aan dat alle belangrijke wetenschappelijke informatie beschikbaar is in die taal”, verklaart hij op nieuwssite ScienceDaily.

Amano moedigt wetenschappers dan ook aan om zich meer bewust te zijn van taalbarrières. “Wetenschappers, financiers, redacteuren bij wetenschappelijke tijdschriften en instellingen zouden vaker vertalingen van wetenschappelijke publicaties moeten laten maken, ongeacht de taal waarin het oorspronkelijke werk is gepubliceerd.”