Meer in Venezuela wordt wereldwijd vaakst getroffen door bliksem

Een gebied van één vierkante kilometer in het midden van het meer wordt gemiddeld zeker 233 keer per jaar getroffen door de bliksem.

De plek die na Lake Maracaibo het meeste wordt geraakt door de bliksem, is het berggebied Kabare in de Democratische republiek Congo. Daar worden gemiddeld 205 inslagen per jaar gemeten. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Bulletin of the American Meteorology Society.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door metingen met een satelliet, die tussen 1998 en 2013 blikseminslagen registreerde over de hele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste inslagen plaatsvinden in Midden-Amerika, Afrika en Zuid-Oost Azië.

Aangezien de satelliet elke plek slechts tien minuten per dag in de gaten kon houden, vinden in de meest getroffen gebieden op aarde waarschijnlijk niet honderden maar duizenden blikseminslagen per jaar plaats.

Gebergtes

Bijna alle plekken waar de bliksem vaak inslaat, liggen in warme gebieden met hoge gebergtes, zo meldt nieuwssite Science Now. De koele lucht uit deze bergen komt ’s nachts in contact met warme lucht die opstijgt vanuit vlaktes. Daardoor ontstaat er onweer.

Hoewel Lake Maracaibo in Venezuela het vaakst wordt geraakt door bliksem, is Afrika het continent met de meeste blikseminslagen. In de top 500 van meest getroffen gebieden, staan 238 Afrikaanse regio’s. Nederland komt niet voor op de ranglijst.