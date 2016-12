Astronoom Vera Rubin (88) overleden

Rubin overleed in een verzorgingstehuis. De zoon van Rubin bevestigde haar dood maandag. De astronome werd vaak getipt voor de Nobelprijs maar kreeg die nooit.

Ze ontdekte in samenwerking met Kent Ford dat sterrenstelsels aan de randen even snel draaiden als in het centrum. Deze vaststelling sprak een aantal natuurkundige wetten tegen. Dat de rotatie even snel ging probeerde ze te verklaren aan de hand van donkere materie.

Rubin was de tweede vrouwelijke astronome die werd opgenomen in de National Academy of Sciences in de Verenigde Staten. In 1993 ontving ze de National Medal of Science van toenmalig president Bill Clinton.