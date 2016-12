Biljoenen insecten trekken elk jaar over Engeland

Het gaat om tussen de 3,5 en 5 biljoen luizen, vliegen, muggen, vlinders en andere insecten die op meer dan 150 meter hoogte vliegen en met het blote oog niet te zien zijn.

De massa van al deze dieren samen is zeven keer zo groot als die van alle zangvogels die jaarlijks migreren vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Exeter in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Radar

De onderzoekers brachten de vliegbewegingen van de migrerende insecten tien jaar lang in kaart met radarmetingen vanuit verschillende plaatsen in het zuiden van Engeland. De grootste radar stond in de plaats Harpenden.

Verder lieten de wetenschappers ook ballonnen de lucht in zweven met insectennetten om het aantal insecten in de lucht te schatten. Het is voor het eerst dat de migratie van insecten met een wetenschappelijk onderzoek in kaart is gebracht.

Volgens hoofdonderzoeker Jason Chapman is de insectenmigratie belangrijk voor de wereldwijde voedselketen, omdat de lichamen van insecten veel voedingsstoffen bevatten voor grotere dieren.

Opwarming

“Het belang van deze bewegingen van insecten wordt onderschat”, verklaart Chapman in de Financial Times. “Als we de dichtheid van het aantal insecten in de lucht boven Engeland extrapoleren naar het luchtruim boven alle continenten op aarde, is deze migratie de grootste van alle migraties van landdieren.”

Chapman waarschuwt dat klimaatverandering de migratie van insecten in de war kan sturen. Door de opwarming van de aarde zou er op sommige plaatsen een plaag kunnen ontstaan van bepaalde insectensoorten.

Metingen van insectenmigraties zijn volgens hem het enige middel waarmee het ontstaan van zo’n plaag op tijd kan worden voorspeld.