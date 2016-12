Mens begon achtduizend jaar geleden te koken met planten

Het gaat om restjes plantaardig materiaal die zijn aangetroffen op aardewerkscherven die 8.400 tot 10.200 jaar oud zijn.

De planten zijn waarschijnlijk samen met stukken vlees gekookt in de potten, melden Britse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Plants.

De potscherven met gekookte plantresten zijn opgegraven op twee plekken in de Sahara in het zuidwesten van Libië. Wetenschappers van de Universiteit van Bristol analyseerden de scherven in hun laboratorium en vonden vetzuren die afkomstig zijn van planten. Daarnaast troffen ze restjes vlees aan op het aardewerk.

Archeologen vermoedden al langer dat de eerste bewoners van het gebied in de Sahara kookten met planten. In het opgravingsgebied zijn eerder stenen gevonden waarmee grassen, bladeren en zaden zijn vermalen. Op oude rotstekeningen in de omgeving is te zien hoe menselijke figuren planten verzamelen.

Giftig

De plantaardige resten op de potscherven vormen echter het eerste directe bewijs dat mensen vlak na de laatste ijstijd al maaltijden bereidden met vuur en planten.

Door planten in potten boven een vuur te hangen konden de bewoners van het gebied voor het eerst de giftige stoffen uit bepaalde plantsoorten koken.

"Door de uitvinding van aardwerk waarop kon worden gekookt, waren mensen opeens in staat om planten eten die tot dan toe als giftig en onsmakelijk werden beschouwd", aldus hoofonderzoeker Julie Dunne op BBC News.