'Honden kunnen grijs worden van stress'

Honden die vaak angstig zijn en bijvoorbeeld in huis poepen en plassen, hebben relatief vaak grijze haren in hun vacht.

Die bevinding kan mogelijk van pas komen bij het diagnosticeren van angststoornissen bij de dieren.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Applied Animal Behaviour Science.

Vragenlijsten

De wetenschappers bestudeerden foto's van 400 honden en stelden bij elk dier vast of er veel, weinig of geen grijze haren in de vacht zaten.

De baasjes van alle gefotografeerde honden hadden ook een vragenlijst ingevuld over de mate waarin de dieren symptomen van stress vertoonden, zoals haaruitval, onrustig gedrag, angst voor harde geluiden en poepen of plassen in huis.

Uit het onderzoek blijkt dat de honden die veel stressgedrag vertonen gemiddeld meer grijze haren hebben dan viervoeters die zelden of nooit angstig gedrag laten zien. De studie suggereert volgens onderzoeker Thomas Smith dat dierenartsen naar de vacht van een hond kunnen kijken om te bepalen of het dier last heeft van angstaanvallen, of misschien zelfs een angststoornis heeft ontwikkeld.

Vrouwtjes

Smith was in eerste instantie verrast door de resultaten. "Eerst was ik wat sceptisch over de hypothese dat stress tot grijze haren kan leiden", verklaart hij op nieuwssite Livescience. "Maar toen we de data analyseerden, bleek het bewijs behoorlijk overtuigend."

Niet alle honden krijgen even snel grijze haren. Vrouwtjeshonden worden aanzienlijk sneller grijs dan mannetjes, zo blijkt uit de studie.