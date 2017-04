'Werkdruk leraren komt vooral door administratieve rompslomp'

Die verplichting om alles te vast te leggen en te documenteren is voor leerkrachten enorm tijdrovend.

Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen.

Leraren klagen massaal over de administratieve werklast. Het gaat volgens hen al lang niet meer alleen om lesgeven aan kinderen. Het belangrijkst is een kloppende boekhouding, die onder meer bestaat uit vragenlijsten over sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind en allerlei toetsoverzichten.

Leerlingvolgsystemen

Het onderzoek is gehouden onder bijna zevenhonderd leerkrachten die wilden vertellen over de werkdruk die ze ervaren. Zij konden kiezen uit zestien oorzaken van de hoge werkdruk.

De administratieve last, zoals het bijhouden van dossiers en leerlingvolgsystemen, werd het meest genoemd (36 procent). De onderzoekers noemen het opvallend dat maar weinig leerkrachten (15 procent) de hoge werkdruk toeschrijven aan een te groot aantal leerlingen met gedragsproblemen.

Niet alles controleren

"Je hoeft de mensen die voor de klas staan niet op alles te controleren", reageerde voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijs Bond (AOb) maandag op NPO Radio 1. "Als je voor elk kind allerlei gegevens moet bijhouden, maakt het nogal uit of er dertig of 23 kinderen in een klas zitten."

Volgens Verheggen gaat het terugbrengen van de groepsgrootte veel geld kosten maar zijn kleinere klassen noodzakelijk om het werkbaar te houden.