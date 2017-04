Koks, artsen en juristen ervaren meeste werkdruk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt maandag dat de aard van de werkdruk echter voor elk beroep anders is.

De instantie deed onderzoek naar het fenomeen in verschillende veelvoorkomende beroepsgroepen. Er werden beroepsgroepen onderzocht met ten minste vijftigduizend werknemers.

Snelheid

Het CBS vroeg werknemers onder meer naar de hoeveelheid werk die mensen verrichten en de snelheid waarmee ze dat moeten doen. "Werknemers in beroepen met de hoogste werkdruk scoren hoger dan gemiddeld op deze onderdelen", zegt de instantie.

Koks zeggen bijvoorbeeld dat ze veel werkdruk ervaren, omdat ze erg snel moeten werken. Artsen, juristen, managers en leerkrachten in het basisonderwijs vinden juist dat ze heel veel werk moeten verrichten.

Reden

De reden van de verhoogde werkdruk verschilt ook per beroepsgroep. Leerkrachten in het basisonderwijs en artsen zeggen bijvoorbeeld dat hun werk emotioneel zwaar is. Bij juristen is het feit dat zij veel uren achter een beeldscherm doorbrengen juist bepalend.

Beroepen met de laagste werkdruk zijn volgens het CBS te vinden in de beveiligingsbranche, gevolgd door taxichauffeurs, hoveniers, tuinders, kassamedewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang. Mensen die in deze beroepen werken geven zelf aan relatief weinig werkdruk te ervaren.