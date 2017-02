Twee keer zo veel aanmeldingen als plaatsen voor fixusstudies

Bij de 91 numerus fixusstudies aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen hebben zich 46.542 scholieren aangemeld, terwijl er plaats is voor 19.608 studenten, meldt De Telegraaf maandag.

Bij de studie International Business Administration aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam is deze verhouding het scheefst. "We kunnen kiezen uit 2.300 studenten voor de 575 beschikbare plekken", zegt de directeur van de opleiding tegen de krant.

De meeste aanmeldingen voor deze opleiding komen uit het buitenland. Er hebben zich maar driehonderd tot vijfhonderd Nederlandse studenten ingeschreven.

Ook de studie Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft is populair. Verder blijft de studie geneeskunde aan alle universiteiten een van de grootste. In het hele land zijn er in totaal 2.785 plekken, maar 8.404 scholieren hebben zich aangemeld.

HBO

De opleiding Fashion & Textile Technologies aan de Hogeschool van Amsterdam is de hbo-opleiding met de meeste inschrijvingen. Voor deze opleiding hebben zich 1.290 scholieren ingeschreven, terwijl er 410 plekken zijn.

De centrale loting voor numerus fixusstudies is dit jaar afgeschaft. Universiteiten en hogescholen mogen sindsdien zelf hun scholieren selecteren voor een opleiding. Er wordt dan niet alleen gekeken naar de cijfers die zijn gehaald, maar ook naar peroonlijkheid en motivatie.

Aanmelden kon dit jaar tot 15 januari. De afgelopen jaren sloot de inschrijving op 1 mei.