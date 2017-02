Vaste werknemer meldt zich twee keer zo vaak ziek als tijdelijke kracht

Werk en Privé 'Laat kind tot veertien jaar basisonderwijs volgen' 129 x gedeeld Kinderen kunnen het beste tot hun veertiende op de basisschool blijven. Dat is beter voor de ontwikkeling en om de leerling beter inzage te geven in zijn of haar mogelijkheden, zegt onderwijskundige Marie-Christine Opdenakker van de Rijksuniversiteit Groningen.