Opleidingen in techniek, landbouw en natuur populairder bij wo-student

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft maandag cijfers gepubliceerd waaruit blijkt dat het aantal inschrijvingen bij technische studies met zo'n 24 procent is toegenomen sinds 2012.

Volgens NOS schreven 6.450 studenten zich in voor een technische studie in het studiejaar 2016/2017, waar dit vijf jaar terug nog om 5.187 studenten ging. Studies in de natuursector kregen 22 procent meer inschrijvingen.

De studie landbouw is in de afgelopen vijf jaar het sterkst gegroeid: in 2012 schreven 1.068 mensen zich in, vijf jaar later waren dit 1.486 studenten.

De enige studiesector die in vijf jaar tijd minder populair is geworden, is de taal & cultuur-sector. De inschrijvingen voor de studie zijn met 2,5 procent gedaald.