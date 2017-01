Herstel inschrijvingen hoger onderwijs na afschaffen basisbeurs

Dat blijkt uit maandag gepresenteerde cijfers.

Volgens het ministerie van Onderwijs is er in het studiejaar 2016/2017 sprake van een stijging van het aantal inschrijvingen van 5 procent.

Minister Jet Bussemaker, verantwoordelijk voor het invoeren van een leenstelsel voor studenten, is dan ook tevreden. "Ik vind het goed nieuws dat dit herstel zich nu voordoet; eerder en sterker dan verwacht", stelt ze.

Volgens haar ligt het niveau van het aantal aanmeldingen ongeveer op het niveau van 2012, het jaar dat het afschaffen van de basisbeurs aankondigde.

Als gevolg hiervan nam het aantal inschrijvingen in 2013 en 2014 toe, omdat studenten het leenstelsel voor wilde zijn. In 2015, toen het leenstelsel werd ingevoerd, was hierdoor een sterke daling van het aantal inschrijvingen.

Hogescholen

Ondanks de stijging is Thom de Graaf, voorzitter van de koepel van hogescholen Vereniging Hogescholen, niet tevreden.

"De groei blijft helaas nog achter op de forse krimp van vorig jaar", aldus De Graaf. "Vooral de tegenvallende directe doorstroom als ook de blijvende daling van de VWO-instroom lijken hiervan de oorzaak te zijn".

Lager ingeschat

Volgens de vereniging van universiteiten VSNU heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de totale instroom vooraf een stuk lager ingeschat met een groei van 0,1 procent.

"De universiteiten zijn er trots op zo veel studenten op te mogen leiden", zegt VSNU-voorzitter Karl Ditttrich. "Maar om hen allemaal goed onderwijs te kunnen bieden, moet de bekostiging deze toename wel volgen."

Internationaal

In het huidige collegejaar is het aantal internationale studenten dat aan de universiteit staat ingeschreven met 5700 gestegen naar ongeveer 42.300. Daarmee is 16 procent van de universitaire studenten internationaal.

Het aantal diploma’s (bachelor en master) dat universiteiten vorig collegejaar hebben uitgereikt is ongeveer gelijk gebleven, becijfert de VSNU. Het ging om ruim 35.000 bachelordiploma’s (min 1,4 procent) en bijna 42.000 masterdiploma’s (plus 2,1 procent).