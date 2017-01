Nederlandse werknemers slaan ontbijt vaak over

Alleen in Zweden (43 procent) en Duitsland (25 procent) wordt het ontbijt vaker overgeslagen, blijkt uit het Eating at Work-onderzoek van Eurest, uitgevoerd door TNS onder 9.477 werknemers in tien Europese landen.

Jongeren tussen de zestien en 24, waarvan 86 procent altijd ontbijt, kiezen in veel gevallen voor een ontbijt buiten de deur en halen de eerste maaltijd van de dag op weg naar het werk of in het bedrijfsrestaurant.

Het diner wordt minder vaak overgeslagen, vier procent doet dit weleens. De populairste tijd voor de avondmaaltijd is tussen 18 en 19 uur, meer dan de helft van de werkende Nederlanders eet tijdens dit uur.

Meer dan dertig procent start tussen 17.00 en 18.00 uur met het avondeten. Daarmee zijn de werkende Nederlanders gemiddeld de vroegste 'avondeters' van Europa. In Zuid-Europa wordt het laatst gegeten, met Spanje als hekkensluiter. 74 procent van de werkende Spanjaarden eet niet voor 21 uur.

Snacken

64 procent van de vrouwen kiest voor een tussendoortje en dan het vaakst tussen 15 en 16 uur. 52 procent van de mannen snackt tussen de hoofdmaaltijden door. Zij gaan hiervoor vaak naar het bedrijfsrestaurant, terwijl de vrouwelijke helft van de onderzoekdeelnemers vooral iets meenemen van huis.