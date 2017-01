Een op acht leraren zoekt andere baan door werkdruk en laag salaris

Werk en Privé 'Blue Monday is net zoiets als vrijdag de dertiende' 5 x gedeeld Blue Monday wordt bestempeld als de meest deprimerende dag van het jaar. Door de koud, weinig licht en de feestdagen die achter de rug zijn voelen mensen zich slechter dan normaal. Volgens kenners is de dag echter vergelijkbaar met vrijdag de dertiende en is het iets waar je in moet geloven.