'Mensen die snel praten zeggen inhoudelijk minder'

Onderzoeker Uriel Cohen Priva van Brown University bestudeerde 2.400 telefoongesprekken. Daarnaast analyseerde hij ook 40 langdurige interviews.

Priva meette vervolgens onder meer het tempo van iedere spreker om de mate van snelheid te bepalen waarin hij of zij informatie verstrekte.

In tegenstelling to snelle sprekers gebruiken langzame sprekers vaak onverwachte woorden die minder voor de hand liggen. "Het lijkt erop dat de informatie die wij per seconden kunnen delen gelimiteerd is, of in ieder geval meer gelimiteerd dan we dachten", aldus Priva.

Vrouwen

Volgens de studie is er een verschil tussen mannen en vrouwen en hoe zij informatie overbrengen. Mannen zijn in staat meer informatie over te brengen binnen eenzelfde tempo van spreken als vertrouwen.

Dit komt echter niet omdat mannen andere communicatiecapaciteiten hebben dan vrouwen. Mogelijk zijn vrouwen meer bezorgd om het feit of hun boodschap wel goed overkomt bij hun publiek.