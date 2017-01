'Blue Monday is net zoiets als vrijdag de dertiende'

Volgens psycholoog Jean-Pierre van de Ven is het begrip 'Blue Monday' bedacht door een reclamebureau om meer vliegvakanties naar de zon te verkopen. Ook gelukscoach Angela Becker gelooft er niet in. "Het is net zoiets als vrijdag de dertiende."

Becker legt uit dat het met veel mensen slechter gaat dan je denkt. "Wanneer je bij iemand door zal vragen, zal je zien dat je niet de enige bent die weleens een paar mindere dagen heeft. Iedereen heeft dat zo nu en dan en dat hoort nou eenmaal bij het leven."

Volgens Van de Ven is Blue Monday voor mensen met een depressie zelfs een belediging. "Ze voelen zich te kort gedaan door deze dag, omdat een depressie een ernstige ziekte is waarvan je nooit weet wanneer je beter wordt, maar een dipje voor een korte periode heeft iedereen weleens en gaat vaak weer over."

Vergelijken

"Natuurlijk berust Blue Monday wel enigszins op de waarheid, want de dagen zijn kort en donker, de feestdagen zijn voorbij en mensen zijn zich er bewust van dat de volgende vrije periode nog lang op zich laat wachten", legt Van de Ven uit.

Wat mensen het meest ongelukkig maakt is volgens Van de Ven het feit dat mensen zich sociaal vergelijken. "Mensen vergelijken zich graag met anderen. Zo zeggen ze dat vroeger alles beter was en lijkt het of het bij de buren beter gaat. Ik zeg in mijn praktijk altijd tegen mijn cliënten; hou daar mee op, het heeft totaal geen zin."

Zelfvertrouwen

Becker vult aan dat ongelukkig zijn ook te maken heeft met een laag zelfvertrouwen en het ontbreken van een doel of droom. "Piekeren is een symptoom van een laag zelfvertrouwen. Doordat je niet weet wat je wilt of wie je bent, word je onzeker en ga je je minder goed voelen", legt ze uit.

Volgens Becker is het daarom verstandig om grote doelen te stellen voor op de langere termijn. "Wanneer je een lange termijnvisie hebt geef je zin aan je leven. Wil je bijvoorbeeld de Himalaya beklimmen, een boek gaan schrijven of een bedrijfje beginnen, dan blijf je voor een langere periode gemotiveerd om door te zetten met het plan."

Wanneer je je toch een dag minder lekker voelt is het belangrijk om de deur uit te gaan, zo stelt Van de Ven. "Kom op een dag minstens dertig minuten in beweging. Zorg daarnaast voor structuur in je dag zodat je opstaat en kleding aandoet. Als laatste moet je zorgen dat je onder de mensen komt."

Complimenten

Ook het helpen van anderen is een goede manier om je beter te voelen. "Door een ander een complimentje te geven ga je jezelf ook beter voelen. Bovendien kan je simpelweg naar iemand glimlachen. Wanneer je naar iemand lacht, krijg je vaak een lach terug. Door deze positieve energie voel je je ook snel gelukkiger", aldus Becker.

Van de Ven adviseert zijn cliënten ook om te signaleren waar de negatieve gedachtes vandaan komen. "Wanneer je merkt dat je jezelf weer de put in praat, moet je eigenlijk gewoon tegen jezelf zeggen; hou daar eens mee op! Zie deze negatieve gevoelens als een verschijnsel en niet als de waarheid."

Dankbaarheid

Volgens de gelukscoach is het daarnaast belangrijk om te weten dat je gelukkig zijn kunt leren. "Gelukkig zijn is een proces waaraan je moet blijven werken en de basis daarvoor is dankbaarheid. Wanneer je dankbaar bent voor wat je hebt zal je je gelukkiger voelen, dan wanneer je alleen maar bezig bent met de dingen die je niet hebt."