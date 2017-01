Daan en Anna populairste kindernamen van 2016

In 2015 waren Liam en Emma nog de populairste babynamen, blijkt uit gegevens die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) donderdag heeft bekendgemaakt.

De naam Daan werd aan 681 jongetjes gegeven. Daan stond na een aantal jaar hoog in de lijsten te staan vorig jaar buiten de top vijf. Op nummer 2 en 3 van jongensnamen staan Noah (679) en Sem (663).

Anna werd vorig aan 665 meisjes gegeven. Dat is maar een meer dan de gedeelde tweede plek: Emma, Tess en Sophie is aan 664 meisjes gegeven.

Ook de naam Sara is populair, maar staat minder hoog op de lijst door de verschillende schrijfwijzen. De naam Sara, Sarah of Zara is vorig jaar aan 1.046 meisjes gegeven. Zo is de naam Luuk, Luc of Luke aan 804 jongetjes gegeven.

De SVB maakt jaarlijks een overzicht van alle namen die ouders aan hun kinderen geven. Vorig jaar zijn 88.494 jongens en 84.286 meisjes geboren.