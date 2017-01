'Werkdruk universitair docent ongezond hoog'

Werk en Privé Resultaat experiment met zesurige werkdag in Zweden teleurstellend 49 x gedeeld Een experiment voor een zesurige werkdag in Zweden is op een teleurstelling uitgelopen. Het experiment begon twee jaar geleden in Göteborg, maar de voordelen voor de werknemers blijken niet op te wegen tegen de extra kosten, blijkt uit voorlopige resultaten.