Januari topmaand datingwebsites door goede voornemens

De toename van leden die op zoek zijn naar een partner begint bij datingwebsite Parship met de feestdagen, vertelt marketingmanager Koen Hartman. "De periode na kerstmis is traditiegetrouw het hoogseizoen voor online dating. Vanaf kerst stijgt het aantal registraties en de activiteit tot ver boven het gemiddelde."

Ook Roelijne Peters van Lexa heeft dit de afgelopen twee jaar zien gebeuren. "Het aantal inschrijvingen bij Lexa begint vanaf Tweede Kerstdag te stijgen."

Ze denkt dat dit komt omdat de feestdagen erg confronterend kunnen zijn voor alleenstaanden. "Die krijgen dan toch vaak de vraag van familie waarom ze nog single zijn. 'Je bent toch zo leuk?' Of ze stellen een koppelpoging voor met die ene vrijgezelle kennis", aldus Peters.

Goede voornemens

De absolute uitbarsting qua aanmeldingen komt volgens de datingwebsites meestal in de eerste weekenden van januari. Vooral in de dagen na oud en nieuw is er een enorme stijging te zien. Volgens Hebe van Driel, general manager van Relatieplanet worden er dan opvallend veel nieuwe profielen aangemaakt en abonnementen verkocht.

"Ik denk dat dat vooral te maken heeft met de goede voornemens van veel mensen, die denken: ‘Ik ga er dit jaar eindelijk eens werk van maken om iemand te vinden'", aldus van Driel.

Koen Hartman van Parship zegt dat het vinden van een nieuwe relatie inderdaad vaak een goed voornemen is van alleenstaanden. "Volgend jaar toch liever kerst met iemand aan je zijde vieren, dat is toch de gedachte bij veel mensen. Dat zien we ook aan de activiteit op de site: mensen die al lid waren, worden ook meteen weer actiever."

Cijfers

De cijfers van de datingwebsites in januari liegen er niet om. Zo had Relatieplanet de afgelopen twee jaar in januari een derde meer aanmeldingen dan in de rest van de maanden.

Parship had op 29 december, 1 en 2 januari zelfs 47 procent meer inschrijvingen dan gemiddeld. Lexa beleefde vorig jaar zijn piekmoment tijdens het tweede weekend van januari, toen de aanmeldingen verdrievoudigden.