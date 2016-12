Minister Van der Steur wil geen dubbele achternaam voor kinderen

In een petitie werd hiervoor gepleit, maar de minister zal het niet mogelijk maken.

In de petitie, die werd gestart door een studente uit Amsterdam, werd voorgesteld om kinderen de achternamen van allebei de ouders te kunnen geven. Bijna 4800 personen tekenden de petitie. Onder meer in België is dit al mogelijk. Ook de Tweede Kamer had de minister om een reactie gevraagd.

Urgente problemen

In zijn reactie aan de Kamer schrijft Van der Steur dat het idee al eerder is besproken. Zijn voorgangers vonden 'dat niet is gebleken van dermate grote en urgente maatschappelijke problemen op het gebied van het naamrecht dat een fundamentele wijziging van wet- en regelgeving op korte termijn noodzakelijk is'. De minister sluit zich hierbij aan.

Kinderen kunnen de achternaam van hun vader of moeder krijgen. Als er niet actief wordt gekozen, krijgt het kind, wanneer de ouders getrouwd zijn, automatisch de naam van de vader. 87 procent kiest hiervoor. Zijn de vader en moeder niet gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.