'Nederlandse werknemer meest energiek en productief'

Daarnaast hebben Nederlandse werknemers het minste last van energiedips: een op de drie geeft aan zich minder energiek te voelen na de lunch, tegenover 47 procent in de rest van Europa.

Dat blijkt uit het European Eating at Work-onderzoek van Eurest uitgevoerd door TNS onder 9.477 werknemers in Europese landen.

In Nederland nemen we de minste pauze (26 minuten), en toch voelen we ons het meest energiek. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de kwaliteit van de werklunch de grootste invloed heeft op de productiviteit, niet de tijd die eraan wordt besteed.

Remco Kokkelink, commercieel directeur bij Eurest: "Waar in andere landen vaak wordt geluncht met warme maaltijden, eten we in Nederland licht met een boterham, frisse salade of soep. Dat ligt niet zo zwaar op de maag, waardoor werknemers minder last hebben van een dip na de lunch. Daarnaast wordt er in vergelijking met andere landen veel met collega’s geluncht, wat een positief effect heeft op de ervaren productiviteit."

Drinkgedrag

Een ander voorbeeld van goede gewoontes van Nederlandse werknemers is het drinkgedrag. Op een dag worden er gemiddeld 5,9 glazen gedronken. Dat is ruim één glas boven het Europees gemiddelde. Kraanwater is het populairst, gevolgd door filterkoffie en thee.

Kokkelink: "Water is de beste consumptie, en heeft een bewezen positief effect op de productiviteit."

Een andere verklaring voor het hoge energielevel, is het slaapgedrag. 78 procent van de Nederlandse werknemers zegt (bijna) altijd goed te slapen, in de rest van Europa is dit 67 procent. In Ierland en Engeland heeft 61 procent van de werknemers meestal een goede nachtrust.

In Nederland slapen we gemiddeld iets minder dan 8 uur per nacht. Een op de drie slaapt tussen de 5 en 7 uur. Vijf procent van de Nederlanders slaapt elke nacht minder dan 5 uur.