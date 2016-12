Trouwen steeds minder populair onder Nederlanders

Veertig jaar geleden, in 1976, waren bijna alle mannen en vrouwen van dertig jaar getrouwd. Tien jaar geleden, in 2006, was nog 38 procent van de dertigjarigen getrouwd. Dit jaar is dat nog 31 procent.

Het CBS stelt echter dat de meeste twintigers zeggen wel ooit te willen trouwen. Van de twintigers die ongehuwd samenwonen met hun partner wil ongeveer 70 procent ooit met hun partner gaan trouwen.

De reden is dan in veel gevallen 'het bevestigen van de relatie', de aanwezigheid van kinderen of de kinderwens voor de toekomst.