Scheepstoeters, emotie en kippenvel; de Europese magie van De Kuip

"Mijn mooiste herinnering aan De Kuip stamt uit 1970", zegt de inmiddels 75-jarige Rinus Israël. "We speelden thuis tegen AC Milan in de achtste finales van de Europa Cup I en wonnen met 2-0. Iedereen speelde toen op de toppen van zijn kunnen, mede door het geweldige publiek

De voormalig verdediger was aanvoerder toen Feyenoord in dat jaar beslag legde op de Europa Cup I. "De thuiswedstrijd tegen Milan was de mooiste die ik in De Kuip heb gespeeld. Ik herinner me nog alles: het doelpunt van Willem van Hanegem na een voorzet van Coen Moulijn en de mooie goal van Wim Jansen. We speelden geweldig en de sfeer was fantastisch. Milan was kansloos."

"Met zo'n publiek achter je had je het gevoel dat je thuis weinig weg ging geven", aldus Israël, die in zijn loopbaan ook voor DWS, Excelsior en PEC Zwolle uitkwam. "We hadden het idee dat we superieur waren. Dat kwam ook doordat we toen gewoon een heel goed elftal hadden."

Scheepstoeters

De 79-jarige Hans Fortuin is sinds jaar en dag supporter van Feyenoord en al jarenlang in diverse functies betrokken bij de club waar hij in de jaren '50 lid van werd. Gevraagd naar zijn mooiste wedstrijd in De Kuip gaat hij ook terug naar 1970.

"Ik heb heel veel mooie thuiswedstrijden gezien, maar toen we thuis tegen Estudiantes de wereldbeker pakten was dat toch wel heel speciaal. De finale bestond toen nog uit een uit- en thuiswedstrijd. Tegen de Argentijnen was het stijf uitverkocht in een tijd waarin veel supporters hun eigen spandoeken meenamen, net als een soort scheepstoeters. Ik weet nog dat het één groot geloei was. Dat kun je horen als je oude opnames van die wedstrijd terugkijkt."

Het mooiste moment in De Kuip maakte Fortuin iets recenter mee. "Het allermooiste moment was toch wel de gelijkmaker van Pierre van Hooijdonk tegen PSV in de kwartfinale van de UEFA Cup (nu Europa League, red.). Meestal zie je een aantal supporters bij een 0-1 stand vijf minuten voor tijd weggaan, maar op de één of andere gekke manier bleef iedereen nu tot de laatste seconde."

"En toen kwam die laatste aanval... Het was echt ongelooflijk. Na het doelpunt van Van Hooijdonk wist je: in de verlenging of bij eventuele strafschoppen gaan we winnen. Ik zie die Mark van Bommel van PSV nóg kijken. Dat was een prachtig moment, kippenvel."

“Wat het precies is, is heel moeilijk uit te leggen. Het is een bepaald gevoel, ik heb dat zelf ook ervaren als tegenstander van Feyenoord” Kees van Wonderen, oud-verdediger

Ajax

In het elftal dat destijds historie schreef door uiteindelijk de UEFA Cup te pakken door in de finale in De Kuip met 3-2 van Borussia Dortmund te winnen, was Kees van Wonderen als centrale verdediger een belangrijke steunpilaar. De 48-jarige Noord-Hollander, inmiddels trainer van Oranje onder-17 en stagiair in de technische staf van VVV-Venlo, bewaart zijn mooiste herinnering aan De Kuip echter aan een andere wedstrijd.

"Wat ik nooit zal vergeten is de thuiswedstrijd tegen Ajax in 1999, het jaar dat we kampioen werden. Ik scoorde in de tweede helft, waardoor we op 1-1 kwamen. De sfeer, de druk en het moment van scoren... Dat alles bij elkaar vatte de magie van De Kuip heel goed samen", kijkt hij terug. "De vete tussen Feyenoord en Ajax was toen ook wel op zijn hoogtepunten, er was een enorme antipathie tegen elkaar. Je voelde de emotie en woede bij het Feyenoord-publiek en dat kwam er bij mijn doelpunt allemaal uit. Heel bijzonder."

"Bij de UEFA Cup-finale van 2002 is het meer de prestatie op zich die me bijblijft. Het is natuurlijk ook heel bijzonder, maar het gevoel dat ik erbij heb, is iets minder dan bij die wedstrijd tegen Ajax. Al blijven die Europese wedstrijden in eigen stadion natuurlijk heel apart. Op die momenten voel je echt de magische kracht van De Kuip."

"Dat hadden wij bijvoorbeeld ook in thuiswedstrijden tegen Juventus (1997, uitslag 2-0, red.) en Olympique Marseille (1999, 3-0, red.). Er gebeurden toen gewoon wonderbaarlijke dingen. We stegen boven onszelf uit."

"Wat het precies is, is heel moeilijk uit te leggen. Het is een bepaald gevoel, ik heb dat zelf ook ervaren als tegenstander van Feyenoord toen ik bij NEC en NAC Breda speelde. Je hebt dan het gevoel dat het ongelooflijk lastig wordt. Dat voel je al als je bij het stadion komt en vooral als je op het veld staat."

Toeristen

Volgens supporters Fortuin is de unieke sfeer in De Kuip in al die jaren niet veranderd. De bevestiging daarvan kreeg hij nog maar eens op 27 november 2014, toen Feyenoord in een kolkend stadion met 2-0 te sterk was voor de Sevilla en zich daarmee plaatste voor de volgende ronde van de Europa League.

"Ik zal de blikken van de Spaanse journalisten bij die wedstrijd nooit vergeten. Ze stonden elkaar aan te kijken van: wat gebeurt hier nu? Er hing een fantastische sfeer en voor de aftrap rolde er een groot doek uit op de tribunes. De mensen waren er echt al weken mee bezig."

“Men leeft naar iedere Europese wedstrijd toe alsof het een finale is” Hans Fortuin, Feyenoord-supporter

"De Kuip is gewoon altijd uitverkocht en toen dus ook. Men leeft naar iedere Europese wedstrijd toe alsof het een finale is. In andere landen, zeker in Spanje of Italië, zie je vaak dat grote delen van de tribunes leeg blijven. Vorig jaar was dat ook zo toen Feyenoord uit speelde tegen Manchester United. De helft van de United-supporters bestond uit toeristen en je hoorde vrijwel alleen de Feyenoord-fans zingen."

Generatiegenoot Israël is ervan overtuigd dat Feyenoord dit seizoen met de steun van het thuispubliek kan verrassen in de Champions League, waarin de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in de groepsfase is gekoppeld aan Manchester City, Napoli en Shakhtar Donetsk.

"Het kan zeker, want ze hebben het vorig seizoen ook thuis tegen Manchester United (1-0, red.) bewezen. Of de tegenstander toen erg geïntimideerd was door de sfeer en de omstandigheden weet ik niet, maar het publiek was in ieder geval erg enthousiast en stond er volledig achter. Dat gaf een impuls. Het publiek zit in De Kuip heel dicht op het veld en dat kan voor een tegenstander net wat intimiderender zijn."

Stimulans

Van Wonderen is iets terughoudender over de kansen van Feyenoord in de Champions League. "Ik denk wel dat ze thuis kunnen verrassen, al zijn City en Napoli teams met bijzondere extra klasse die wel iets gewend zijn."

"Het zou knap zijn als Feyenoord minimaal derde wordt in de poule, maar het wordt heel lastig. Zeker als je kijkt hoe Napoli bijvoorbeeld speelt, met heel veel ervaring. Hetzelfde geldt voor City", aldus de oud-verdediger. "Het is wel echt een uitdaging voor de Feyenoord-spelers om te proberen boven zichzelf uit te stijgen."

Israël: "Thuis kan Feyenoord tegen iedere tegenstander een resultaat halen. City heeft een topteam en Napoli een fantastisch elftal, maar als Feyenoord als derde eindigt, zou dat heel knap zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze thuis eventueel gebukt gaan onder de druk. Dat publiek achter je moet juist een stimulans zijn en niet negatief werken."

Ook Fortuin is voorzichtig optimistisch. "Derde worden moet zeker mogelijk zijn. Men was teleurgesteld dat er bij de loting geen Paris Saint-Germain, FC Barcelona of Real Madrid uit de koker kwam, maar dat betekent ook dat je tegen clubs speelt die daar net een niveautje onder zitten. Het zijn wel iets volwassener ploegen dan Feyenoord waartegen je zomaar weggespeeld kunt worden, maar je hebt altijd een kansje."

