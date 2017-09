Test je kennis in de NU.nl nieuwsquiz

NUweekend Zomerinterview Emile Roemer: Nieuwe verkiezingen, waarom niet? SP-leider Emile Roemer is sinds een week weer aan het werk in de Tweede Kamer. In de zomer heeft hij tijd gehad om de koers te bepalen. Zijn partij is klaar om te regeren, maar niet met de VVD. Dat betekent weer vier jaar in de oppositie. Of er komen nieuwe verkiezingen. "Waarom niet?"