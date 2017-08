Zomerinterview met Matthijs de Ligt: 'Ik voelde me schuldig tegenover Blind'

Het is halverwege het interview als De Ligt naar links kijkt. Bij de trappen in de kantine van sportcomplex De Toekomst staan de spelers van Jong Ajax, klaar voor vertrek naar Leeuwarden.

"Succes jongens!", schreeuwt de De Ligt naar onder andere Dani de Wit en Leon Bergsma. Gezien zijn leeftijd had de vorige week 18 jaar geworden De Ligt er prima tussen gepast. Maar met hem liep het anders. Heel anders.

Wanneer had jij voor het eerst het gevoel dat je Ajax 1 zou gaan halen?

"Dat was twee jaar geleden toen ik met de B1 op de ABN Amro Future Cup speelde. Ik werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi en vanaf dat moment is er echt een knop omgegaan en dacht ik: dit zou weleens iets kunnen gaan worden."

"Ik ben altijd hard blijven werken en werd daar in september met mijn debuut in het eerste elftal in de KNVB-bekerwedstrijd tegen Willem II (5-0, red.) dus voor beloond. Dat ik ook nog eens een doelpunt voor mijn rekening mocht nemen, was uiteraard helemaal bijzonder."

Matthijs de Ligt (Leiderdorp, 12 augustus 1999) Maakte zijn debuut in het eerste elftal van Ajax op 21 september 2016 en scoorde toen direct

Kwam op 25 maart 2017 voor het eerst uit voor het Nederlands elftal

Speelde op 24 mei 2017 negentig minuten mee in de door Ajax met

2-0 verloren Europa League-finale tegen Manchester United

Met wat voor gevoel kijk jij terug op het afgelopen jaar?

"Toch wel met een trots gevoel. Debuteren in de hoofdmacht van Ajax, voor het eerst opgeroepen worden voor het Nederlands elftal, een Europa League-finale spelen; het zijn allemaal dingen die ik in een jaar tijd heb meegemaakt. Dat is natuurlijk geweldig."

Kwam je debuut sneller dan verwacht?

"Eerlijk gezegd wel. Ik weet nog dat ik in die week een dolletje maakte met één van mijn ex-leiders uit de jeugd van Ajax. Hij zei: 'Ik denk dat jij nog dit jaar je debuut gaat maken in het eerste'."

"We hebben er voor hem een fles wijn en voor mij een colaatje op gewed. Een paar dagen later maakte ik mijn debuut. Dat was dus wel sneller dan verwacht. Die fles wijn moet ik overigens nog kopen. Dat heb ik nog niet gedaan."

“Ik kan nog prima door de supermarkt in mijn eigen dorp lopen” Matthijs de Ligt

Wat veranderde er voor jou na je debuut?

"Ik merkte dat mensen vanaf dat moment anders naar mij gingen kijken. Overal waar je loopt op straat word je herkend. Iedereen wil met je op de foto. Dat is allemaal leuk. Het hoort er nou eenmaal bij. Ik heb er niet heel veel moeite mee. Ik kan nog prima door de supermarkt in mijn eigen dorp lopen."

De Ligt maakte in zijn eerste wedstrijden in het vlaggenschip van Ajax de nodige indruk. Zo veel zelfs, dat bondscoach Danny Blind van het Nederlands elftal hem in maart voor het eerst bij de selectie haalde voor de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.

In Sofia werd het voor De Ligt uiteindelijk een avond om snel te vergeten. Oranje verloor kansloos met 2-0 en de jonge stopper zag er bij beide tegentreffers niet erg goed uit.

Een storm van kritiek volgde. De buitenwacht vond het onbegrijpelijk dat Blind De Ligt al zo vroeg voor de leeuwen gooide.

Hoe kijk je terug op die avond?

"Ook vooral met een trots gevoel. Natuurlijk, het was niet het debuut waar ik op gehoopt had, maar dat soort dingen gebeuren, ook in het voetbal. Ik kan de tijd nu moeilijk terugdraaien."

Wat weet jij nog van de eerste uren na de wedstrijd?

"Mijn telefoon stroomde vol met WhatsApp-berichten. Het was allemaal van 'jammer, jammer, jammer'. Ik heb iedereen bedankt voor de steun."

"Je krijgt natuurlijk ook wel dingen mee die op televisie en in de kranten worden gezegd. Om sommige berichten heb ik ook echt wel kunnen lachen. Ik las bijvoorbeeld dat ik in een kliko moest gaan zitten. Daar maak ik nu nog weleens grapjes over. Dan zeg ik na een foute pass op de training: 'Ja jongens, ik neem straks plaats in de kliko'."

"Ik denk dat je er zo ook wel een beetje in moet staan."

Heb je in de afgelopen maanden nog contact opgenomen met Blind?

"Ik heb hem een keer opgebeld en hem bedankt voor het vertrouwen dat hij mij gaf. Ik vind het jammer dat ik dat niet heb kunnen uitbetalen. Als we die wedstrijd hadden gewonnen, dan was Blind waarschijnlijk nu nog steeds onze bondscoach geweest."

"Het is niet zo dat de nederlaag alleen door mij kwam, maar ik voelde me toch wel schuldig tegenover hem. Helemaal toen hij een dag later ontslagen werd. Dat was wel lastig."

“Het is niet leuk als je kritiek krijgt, maar ik denk dat ik het nu wel beter in perspectief kan plaatsen door wat er allemaal is gebeurd met 'Appie'” Matthijs de Ligt

Praat je daar weleens met mensen over?

"Ik ga af en toe met mijn zaakwaarnemer Barry Hulshoff zitten. Hij heeft me ook gelijk na de wedstrijd tegen Bulgarije een appje gestuurd. Hij zei: 'Het komt wel goed. Hier niet te veel over nadenken. Gewoon doorgaan.'"

"Het is fijn om zo iemand dicht bij je te hebben. We hebben het ook over andere dingen in het voetbal. Hij vraagt ook altijd hoe het met mijn broertje en zusje gaat. Dat er meer is in het leven dan voetbal heb ik nu echt wel door."

De Ligt doelt op Abdelhak Nouri, of 'Appie', zoals alle Ajacieden hun ploeggenoot noemen. De pas 20-jarige middenvelder zakte tijdens het oefenduel met Werder Bremen op 8 juli door hartritmestoornissen in elkaar. Na dagen van onzekerheid kreeg de selectie van trainer Marcel Keizer uiteindelijk te horen dat Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft en nooit meer op het voetbalveld zal staan.

Hoe ging jij daarmee om?

"Er is niet echt een manier om daarmee om te gaan. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Je laat het allemaal op je afkomen. Het is wel zo dat ik ongeveer de laatste beelden van Appie heb geschoten. Carel Eiting en ik hadden een eigen vlog op het trainingskamp in Oostenrijk. De avond voor de wedstrijd tegen Werder Bremen zochten we 'Appie' op in zijn hotelkamer. Hij straalde natuurlijk weer van oor tot oor. Het was wel pijnlijk om die beelden terug te zien op YouTube."

Wat is je het meest bijgebleven van de situatie rond Nouri?

"Hoe bevoorrecht je eigenlijk bent en hoe trots je mag zijn wanneer je voetballer bent. En helemaal van een grote club als Ajax. Dat koester ik alleen maar."

"Het is niet leuk als je kritiek krijgt, maar ik denk dat ik het nu wel beter in perspectief kan plaatsen door wat er allemaal is gebeurd met 'Appie'."

Over kritiek gesproken, Johan Derksen zei na de decepties tegen OGC Nice en Heracles Almelo dat je de laatste tijd fout op fout stapelt.

"Haha, ja, zoiets heb ik ook gehoord. Weet je, iedereen in Nederland mag een mening over mij hebben en dat respecteer ik ook, maar ik neem het allemaal met een korreltje zout."

"Ik heb vroeger ook heel hard gelachen als Derksen een grap maakte over iemand anders. Ik ga dus nu niet boos op hem worden of denken: wat is dat voor mafkees? Als hij zegt dat ik er helemaal niets van kan, dan zal dat wel zo zijn."

“Mij zal het worst wezen wat mensen van me vinden” Matthijs de Ligt

Dus het doet je niets?

"Mij niet, maar mijn ouders wel. Als zij zien dat ik op tv afgekraakt word, dan doet hen dat wel pijn. Mij zal het worst wezen wat dat soort mensen van mij vindt. Ik kijk ook niet meer naar dat soort programma's. Als het bij mijn ouders op staat en ik loop toevallig de woonkamer binnen en het gaat daadwerkelijk over mij, dan zappen ze snel naar een andere zender. Ze willen me op die manier een beetje in bescherming nemen."

Snap je de kritiek wel?

"Natuurlijk maak ik wel eens fouten, maar ik heb nu wel het gevoel dat ik gezocht word. Ik zie dat echter niet als iets negatiefs. Vorig jaar heb ik de lat redelijk hoog gelegd voor mezelf."

"Ik heb al een Europa League-finale gespeeld, twee keer met Oranje meegedaan. Als je dat al op jonge leeftijd hebt bereikt, gaan mensen extra op je letten. Dat is normaal. Uiteraard wil ik ook de perfecte wedstrijd spelen, maar dat kan niet. Ik probeer daar wel naar toe te werken."

Wat hoop je in de toekomst te bereiken?

"Daar ben ik nu nog niet echt mee bezig. Ik moet eerst maar eens dit seizoen door zien te komen. Ze zeggen wel eens dat je tweede seizoen altijd lastiger is dan je eerste. Er komt een keer een terugval. Dat is onvermijdelijk. Het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Ik moet mezelf gewoon niet gek laten maken door alle kritiek."

"Afgelopen seizoen was alles leuk. Dit seizoen verwachten de supporters meer van mij en dat is logisch. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog veel beter kan."

Als het gesprek erop zit, loopt De Ligt naar buiten en wacht hij op het busje dat hem naar huis brengt. Een rijbewijs heeft hij nog niet. Dat hoopt hij binnenkort te halen; het is tijd voor een nieuwe piek in zijn nog jonge bestaan.

