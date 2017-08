De mooiste ontdekkingen uit de geschiedenis van Lowlands

Dit weekend vindt de 25e editie van het Lowlands festival in Biddinghuizen plaats. Op tien verschillende podia wil de organisatie een weldoordachte dwarsdoorsnede van de (in haar optiek) meest relevante, bekende en minder bekende bands, dj’s en andersoortige artiesten presenteren.

Een belangrijk, misschien wel het belangrijkste, onderdeel van deze dwarsdoorsnede zijn de headliners. Deze publiekstrekkers moeten de kaartverkoop stimuleren en het festival aanzien verschaffen.

Volgens Bertus de Blaauw, Lowlands-programmeur van het eerste uur, staat ieder festival, als het om het aantrekken van headliners gaat, elk jaar voor dezelfde uitdaging. Zo stijgen de gages jaarlijks hard en blijven festivalorganisaties afhankelijk van het tourschema van de grote bands. Grote bands die in augustus niet toeren worden bijna onhaalbaar voor Lowlands. Maar het boeken van kleine, minder roemruchte bands is niet veel eenvoudiger, legt De Blaauw uit.

"Soms ben je te vroeg met bepaalde bands. Dan wil niemand eraan, maar worden ze twee maanden later opeens bekend. Het kan zo snel gaan. Je kunt in april een totaal onbekend bandje boeken en in augustus hebben ze een kneiter van een hit. Dat is bijvoorbeeld in 2001 met System of a Down bij ons gebeurd."

Jeff Buckley - 1994

"Er zijn genoeg voorbeelden van artiesten die na hun optreden op Lowlands doorbraken, maar het wil niet zeggen dat het mijn favorieten zijn. Jeff Buckley heeft wel een heel speciale plek bij mij. Ik was in 1994 ook de stage manager van de tent waarin hij speelde. Toen moest je alles nog tegelijk doen: bands aantrekken, het podium beheren, noem het maar op."

"Niemand kende hem destijds, we hadden hem nog nooit zien optreden. We waren heel erg nieuwsgierig, maar het publiek wist echt van niks. Volgens mij speelde hij op zondag. Hij opende die dag. Voor zijn optreden kwam hij heel verlegen bij me: ‘Sorry, ik ben Jeff. Vind je het goed als ik even wat gitaar ga spelen op het podium? Niet al te hard, maar gewoon om te voelen hoe het is.’ Ik zei; ‘Toe maar.’ Die jongen begon te spelen en op basis van wat hij daar deed wist ik al dat het iets heel moois ging worden. En de rest is geschiedenis. (Buckley verdronk in 1997 op dertigjarige leeftijd, red.)"

Green Lizard - 2000

"Er zijn legio voorbeelden van Nederlandse bands die na Lowlands zijn doorgebroken. Green Lizard stond hier ook, de band ging daarna ook als een speer. Nederlandse bands doen het eigenlijk altijd goed op Lowlands. De tenten zijn altijd vol. De support is groot, maar het niveau van Nederlandse bands, hiphopformaties en dj’s is ook erg hoog."

Van het optreden van Green Lizard zijn helaas geen beelden online te vinden.

Arcade Fire - 2005

"Dat was toen nog een relatief onbekend bandje, maar we hadden ze al wel zien spelen. Voor een festival als Lowlands is het belangrijk dat je de meeste bands wel eerst live gezien moet hebben. Een goed album wil echt niet zeggen dat de band het op het podium ook goed zal doen. Je moet die twee dingen bij elkaar zien te brengen. Bij Arcade Fire was dat snel duidelijk. Dat valt niet te vergelijken met bijvoorbeeld Oasis (brachten enkele dagen na Lowlands eerste album uit, red.) die in 1994 bij ons stonden. Daar was toen al van alles mee aan de hand. We wisten wel wat voor vlees we toen in de kuip hadden."

Paolo Nutini - 2006

"Paolo Nutini stond hier op het kleinste podiumpje, niemand kende hem. We vroegen ons van tevoren af of we hem wel moesten programmeren of niet. We hebben hem er uiteindelijk gewoon tussen gepropt en dat pakte goed uit."

Van het optreden uit 2006 zijn helaas geen beelden te vinden. Nutini was in 2009 en 2015 terug op Lowlands.

Rag’n’Bone Man - 2016

"De Britse artiest Rag’n’Bone Man is na zijn optreden op Lowlands vorig jaar doorgestoten. Die stond hier in de Lima, de kleinste tent. Dat was een magische show en daarna heeft het echt een vlucht genomen."

? - 2017

"Ik durf niet te voorspellen welke bands na dit weekend zullen exploderen, maar ik heb een enorm zwak voor de band Husky Loops. Ik heb slechts vier nummers kunnen horen en heb ze nog nooit live gezien, dus ik houd een slag om de arm. Ze spelen popmuziek met een twist, klinkt lekker en schuurt ook eventjes. Echt een inspirerend bandje."

"De tijden zijn veranderd. Vroeger had je de keuze uit talloze onbekende bands, maar mede door het internet kan iedere bezoeker in principe net zo goed geïnformeerd zijn als ik. Dat zie je ook wel terug. Soms zingt het publiek bij een onbekende band al massaal de nummers mee, omdat het materiaal al overal is te vinden. Dat vind ik heel erg leuk, dit was 25 jaar geleden ondenkbaar."