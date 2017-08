Afscheid Contador: 'Hij koerst met zijn hart, niet op zijn hartslagmeter'

"Zeg nu zelf: dit wil een mens zien", roept de Belgische wielercommentator Michel Wuyts. "Dit wil een mens zien."

Het is 23 juli 2007 en een 24-jarige renner uit het Madrileense voorstadje Pinto plaatst op de Col de Peyresourde, de laatste klim van de vijftiende etappe van de Tour de France, voor de derde keer in amper drie kilometer een aanval op geletruidrager Michael Rasmussen.

"Zien we hier de opvolger van Miguel Indurain?", vraagt Wuyts zich hardop af, doelend op de Spanjaard die tussen 1991 en 1995 vijf keer op rij de Tour won.

“Wat een spektakel” Wielercommentator Michel Wuyts

Rasmussen kan in eerste instantie niet mee, maar komt toch voor de derde keer terug in het wiel van de renner in de witte trui voor de beste jongere. De 33-jarige Deen van de Nederlandse ploeg Rabobank gaat voor zijn grote concurrent rijden, draait zich om en kijkt even recht in het gezicht van Alberto Contador Velasco.

De Spanjaard laat zich niet intimideren en demarreert nog een keer, aanval nummer vier op de gele trui. "Wat een spektakel", zegt Wuyts vanuit zijn commentaarhokje in Loudenvielle-Le-Louron.

Opgeschrikt

Voordat de wielerwereld op de avond van woensdag 25 juli 2007 opgeschrikt wordt door het besluit van Rabobank om klassementsleider Rasmussen uit de Ronde van Frankrijk te halen omdat hij in aanloop naar de koers meerdere malen gelogen heeft over zijn trainingslocatie, beleeft de Tour in een drieluik in de Pyreneeën een strijd tussen de nummer één en twee in het klassement zoals die lang niet meer gezien is.

Eerst boekt Contador zijn eerste ritzege in de Tour door Rasmussen te kloppen in een sprintje op Plateau de Beille, daarna komen de twee ondanks de vele aanvallen samen over de finish in Loudenvielle-Le-Louron en ten slotte troeft Rasmussen Contador af door een versnelling in de laatste kilometer van een etappe met finish op de Col d'Aubisque.

"De duels die Contador en ik hadden op Plateau de Beille, de Peyresourde en de Aubisque zullen de geschiedenisboeken in gaan. Ik heb daar ontzettend fijne herinneringen aan", kijkt Rasmussen, inmiddels wielercolumnist voor de Deense krant Ekstra Bladet, ruim tien jaar later terug.

“Het afscheid van Contador is een groot verlies voor het wielrennen.” Voormalig wielrenner Michael Rasmussen

"Hopelijk blijft die tweestrijd nog vele jaren een referentiepunt voor het wielrennen. Het gaat me dan vooral om de instelling waarmee we koersten: niet bang zijn om aan te vallen. En het nog een keer proberen als je eerste aanval niet succesvol is. En nog een keer."

"Het afscheid van Contador is een groot verlies voor het wielrennen, omdat hij een renner was die koerste met zijn hart en niet op zijn hartslagmeter. Hij was nooit bang om te verliezen."

Hoewel de omstandigheden bizar waren met een geletruidrager die in het zicht van Parijs door zijn eigen ploeg uit de Tour werd gestuurd, zal de Ronde van Frankrijk van 2007 altijd blijven gelden als de eerste zege in een grote ronde van Contador. Met met zeven eindoverwinningen in de Tour (2007 en 2009), de Giro d'Italia (2008 en 2015) en de Vuelta (2008, 2012 en 2014) staat hij samen met de Italiaan Fausto Coppi en Indurain op de gedeelde vierde plaats van meest succesvolle ronderenners aller tijden.

"Iedereen zag dat in 2007 al aankomen", stelt Rasmussen, die in 2013 bekende dat hij tussen 1998 en 2010 doping had gebruikt. "Hij was pas 24, maar had eerder dat jaar al Parijs-Nice gewonnen. Het was duidelijk dat hij een toekomstige superster was."

Strijdershart

Die sterrenstatus kwam drie jaar eerder nog ernstig in gevaar. Contador raakte tijdens de eerste rit van de Ronde van Asturië van 2004 buiten bewustzijn en viel hard. In het ziekenhuis bleek de tweedejaarsprof een aangeboren aandoening in zijn hersenen te hebben. Een lange - en riskante - hersenoperatie bleek noodzakelijk, maar amper drie uur na afloop van de succesvolle ingreep was Contador alweer strijdbaar. "Waar een wil is, is een weg", zei hij tegen zijn moeder Francisca.

Dat gezegde staat inmiddels in de Twitterbiografie van Contador en geldt als een soort lijfspreuk voor de renner die in 2009 de Tour won ondanks tegenwerking binnen zijn eigen ploeg door Lance Armstrong, die in 2012 de eindzege pakte in de Vuelta door in de zeventiende etappe op een zeer onverwacht aan te vallen en twee jaar later de beste was in Spanje ondanks een keiharde valpartij een paar weken eerder in de Tour.

"Wat mij betreft is Contador een toonbeeld van veerkracht", zegt Karsten Kroon, die tussen 2012 en 2014 ploegmaat was van de Spanjaard bij Team Saxo-Tinkoff en Tinkoff-Saxo. "Iemand met een onwaarschijnlijke mentale weerbaarheid."

"Dat zag je dit jaar ook weer in de Tour. Hij werd afgeschreven, maar zei direct: 'Nunca'. 'Nooit. Ik zal altijd blijven strijden tot de laatste snik.' Hoe hij in 2012 uit schier onmogelijke achterstand alsnog de Vuelta wist te winnen… Dat is iets wat je de afgelopen dertig jaar eigenlijk niet meer ziet in het wielrennen."

Steven de Jongh, sinds eind 2013 de persoonlijke coach van Contador, typeert 'El Pistolero' als een renner met een "enorm strijdershart".

"Alberto nam nooit genoegen met plek twee of plek drie. Hij dacht alleen maar aan winnen, daar was hij altijd mee bezig. Dat is wat er bij heel veel renners in het huidige wielrennen aan mankeert; die zijn al blij als ze op het podium eindigen. Alberto was dat niet en dat heeft hem een groot en populair renner gemaakt."

Passie

De 1,37 miljoen volgers op Twitter, bijna 500.000 volgers op Instagram en ruim een miljoen likes op Facebook staven de ongekende populariteit van Contador bij wielerfans.

"Door Contador ben ik het wielrennen gaan volgen en ik heb nog nooit een sporter met zoveel passie gevolgd", zegt Fleur Akkerman, op Twitter bekend als @vamosalberto. "De eerste keer dat hij me opviel, was in de Tour van 2007. Door al zijn aanvallen en zijn stijl was hij mijn favoriet, al was ik nog geen 'echte' fan."

"Zijn aanvalslust en constante dreiging hebben veel bijgedragen aan de spanning de afgelopen jaren", legt Akkerman haar voorkeur uit. "Vooral in het huidige gecontroleerde wielrennen is dat een verademing. Hij is het antigif tegen de controle van ploegen zoals Team Sky."

"Dat maakt Contador speciaal, maar wat voor mij misschien nog wel belangrijker is, is zijn achtergrond en zijn persoonlijkheid. Hij heeft veel meegemaakt en komt over als een ontzettend bescheiden en aardige man. Ik zou nooit fan kunnen zijn van iemand die overkomt als een enorme kwal, hoe hard hij ook kan fietsen. Contador heeft voor mij precies de juiste combinatie van klasse op de fiets en naast de fiets."

Clenbuterol

Zijn populariteit leed en lijdt amper onder de dopingschorsing van twee jaar die Contador met terugwerkende kracht tot augustus 2012 moest uitzitten nadat hij in de Tour van 2010 betrapt was op het verboden middel clenbuterol. Het kostte hem de Tourzege van 2010, de Giro-zege van 2011 en een hoop energie omdat hij zijn onschuld bepleitte tot aan de hoogste instanties.

"Ik kwam na zijn schorsing bij hem in een ploeg en je merkte wel dat hij daar een klapje van had gekregen", zegt Kroon. "Hij had toch een beetje een muur om zich heen gebouwd.Hij had zijn eigen kliek Spanjaarden bij zich. Maar ik heb geen negatief woord over die man, ik heb ontzettend veel respect voor hem."

Legendarisch is de persconferentie van Contador eind september 2010, waarin hij zijn versie van de affaire uit de doeken deed en met grote nadruk vertelde hoe weinig clenbuterol (0,00000000005 gram per milliliter) er in zijn bloed gevonden was. "Cero cero cero cero cero cero cero cero cero cero cinco gramos", fulmineerde Contador.

Het was een van de weinige keren dat 'El Pistolero' zijn aanvalslustige karakter ook buiten de koers liet zien. "Contador is niet een grote persoonlijkheid, in de zin dat hij iemand is die zijn mening vaak uit", aldus Rasmussen, die in 2013 bekende dat hij tussen 1998 en 2010 doping had gebruikt. "Misschien was het goed geweest als hij zich soms meer had opgeworpen als een woordvoerder van het wielrennen."

Volgens Kroon draait alles bij Contador al vijftien jaar alleen maar om wielrennen. "Als wij in de winter met de ploeg wat gingen drinken, dan ging Alberto er na anderhalf biertje vandoor en met de benen omhoog op bed liggen", aldus de Eurosport-commentator. "Hij is een op en top beroepsrenner."

Vermaken

Die superprofessional wil de komende weken in zijn thuisronde nog één keer zijn klasse tonen, voordat hij zich gaat bezighouden met zijn stichting en een nieuwe opleidingsploeg.

"Ik heb er heel veel respect voor dat Contador nu besloten heeft om te stoppen", zegt Rasmussen. "Hij stopt terwijl hij nog op een zeer hoog niveau koerst, hij werd dit jaar tweede in de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Baskenland."

"Ik denk niet dat hij mee kan doen om de eindzege in de Vuelta, maar ik weet zeker dat hij ons zal vermaken en na de race een winnaar zal zijn, hoe hoog hij ook eindigt in het klassement."