'Ook in nieuwe Eredivisieseizoen moet FC Twente alle zeilen bijzetten'

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de inmiddels 48-jarige Van Halst als technisch en commercieel directeur aan zijn tweede periode begon in de Grolsch Veste. FC Twente had op dat moment een lange periode van niet kloppende jaarcijfers, flinke bezuinigingen en sportieve malaise achter de rug. Maar van rustig vaarwater was binnen de club nog lang geen sprake.

Van Halst merkte bij zijn aanstelling dat FC Twente nog altijd leed onder de erfenis van de inmiddels vertrokken voorzitter Joop Munsterman. "Ik trof een club die lamgeslagen was. Het mooie was dat het daarna alleen maar beter kon gaan, maar het ging en gaat natuurlijk nooit met de gewenste snelheid", kijkt de bestuurder terug op zijn beginperiode bij de landskampioen van 2010.

Wat in zijn eerste maanden volgde was een periode van verbazing. "Het was wel even schrikken. Helemaal naarmate de tijd vorderde. In de eerste paar maanden heb ik vooral meegekeken en kwamen er allerlei financieel-juridische dossiers langs. Iedereen intern schrok er ook van, al hadden we geen tijd om er bij stil te staan. Er komt wel zicht op oplossingen, maar we zijn nog lang niet klaar."

Volgens Van Halst is de situatie in Enschede met het seizoen 2017/2018 voor de deur nog altijd beroerder dan het voor de buitenwereld lijkt. "Supporters en sponsoren hebben inmiddels alweer een voetbalseizoen achter de rug en denken wellicht dat we er overheen zijn. Maar hier op kantoor moeten we nog steeds alle zeilen bijzetten. Het heeft nog steeds z'n impact op iedereen en op de beslissingen die we moeten nemen", schetst hij de huidige staat van de club.

Het valt de voormalig middenvelder soms zwaar om als directeur knopen door te hakken waarbij hij niet iedereen te vriend kan houden. "Als je op een bepaalde positie terechtkomt, moet je af en toe in het belang van de club denken. Dan moet je je goed realiseren wat je beslist en dat is niet altijd makkelijk."

Vak P

Het bestuur van FC Twente kreeg in april van dit jaar te maken met een extra zorg toen de politie tijdens FC Twente-PSV een inval deed in het supportershome van Vak P, de fanatieke fans van de club uit Enschede. De reden? Drugshandel. Wat volgde was sluiting van het supportershome en een gespannen relatie tussen club en aanhang.

"Die zaak heeft nog steeds een enorme impact", baalt Van Halst. "Vak P is superbelangrijk voor FC Twente, dat merk je heel erg in de regio en rond de club. We zijn momenteel met de betrokken partijen in overleg, dus we hopen dat er snel een oplossing komt. Meer valt daar momenteel niet echt over te zeggen."

De oud-speler van FC Utrecht, FC Wageningen, FC Twente, Ajax, Fortuna Sittard en Vitesse vindt dat de Enschedeërs een dergelijke zorg er na alle rompslomp van de laatste jaren niet bij kunnen hebben. Juist doordat de supporters van FC Twente in die periode hun meerwaarde voor de Eredivisionist bewezen door in alle hectiek massaal achter de club te blijven staan.

"Er was spanning op de relatie gekomen. De verhoudingen tussen club en supporters stond op scherp en dat is gewoon zonde. Ik probeer samen met mijn collega's een voetbalclub te maken waar iedereen bij wil horen. Dat lukt niet altijd en door dit incident met Vak P wordt dat proces bemoeilijkt."

Transfermarkt

Los van alle financiële en juridische strubbelingen moet er uiteraard 'gewoon' gepresteerd worden op het veld. In het seizoen 2016/2017 waren de verwachtingen rond FC Twente door alle gebeurtenissen laaggespannen, maar de Enschedeërs deden het verrassend goed. Een uiteindelijke zevende plaats in de Eredivisie was het gevolg.

Het aantrekken van onder anderen Enes Ünal, die werd gehuurd van Manchester City, vormde de basis voor de beter dan verwachte resultaten. De jonge spits, die samen met een aantal andere nieuwelingen op het laatste moment werd vastgelegd, was met in totaal achttien doelpunten van grote waarde voor FC Twente. Van Halst, die ook nu weer een representatieve selectie moet samenstellen, merkt dat Nederlandse clubs het lastiger krijgen op de transfermarkt.

"Je hebt de transfermarkt en de transfersommen. Die zijn geëxplodeerd, dat zie je ook dit jaar weer", constateert de directeur. "Maar het geldt ook voor de salarissen. Als je kijkt naar wat er wordt betaald in het Engelse Championship en de Duitse Tweede Bundesliga; daar kan ook FC Twente niet tegenop. Het zijn dingen waar je als club rekening mee moet houden."

Van Halst vindt desondanks dat er voor Nederlandse clubs nog voldoende kansen liggen om interessante spelers binnen te hengelen. Bij FC Twente probeert hij potentiële versterkingen te overtuigen van onder meer de status die de Eredivisie internationaal gezien heeft. Hij denkt dat Nederlandse clubs het door de financieel minder krachtige positie van die 'tactiek' moeten hebben.

"We moeten er trots op zijn dat de Eredivisie wordt gezien als de competitie waar je je als speler goed kunt ontwikkelen. Dat is het verhaal waarmee je moet aankomen. Bij FC Twente hebben we bovendien een prachtig stadion. Spelers als Ünal (inmiddels vertrokken naar Villarreal, red.) en Mateusz Klich, die zich na een minder jaar bij Kaiserslautern bij ons weer in de kijker speelde en daarmee een transfer naar Leeds United verdiende, hebben zich hier prima kunnen ontwikkelen."

Eredivisie

Wat betreft het niveau in de Eredivisie ziet Van Halst, mede door de moeilijke positie van Nederland op de transfermarkt, een duidelijk verschil met vroegere jaren. "Het is anders. Jeugdiger, maar het tempo ligt wel hoger. Soms ontwikkelt die jeugd zich ook razendsnel. Kijk maar eens naar de prestaties van Donny van de Beek bij Ajax, geweldig om te zien. Zo zijn er wel meer."

Ondanks het goede seizoen dat FC Twente achter de rug heeft, blijft Van Halst voorzichtig over de kansen van de club in het komende seizoen. Volgens de analist van Ziggo Sport moet de ploeg van trainer René Hake in eerste instantie nog steeds naar onderen kijken in plaats van naar boven.

"Ook dit seizoen wordt het overleven en moeten we ons gewoon zo snel mogelijk veiligspelen. Vorig jaar hebben we met heel minimale middelen het hele elftal in elkaar geboetseerd en hebben we ook met weinig blessures te maken gehad. Het was geweldig dat Ünal zich ontwikkelde als topscorer. Daardoor kon het team ook vrijer voetballen en waren de resultaten goed", aldus Van Halst, die beseft dat het dit seizoen met iets meer pech heel anders kan lopen.

Een uitschieter zoals FC Utrecht, dat vorig seizoen achter de traditionele top drie best of the rest was, is volgens de directeur nog niet realistisch voor zijn club. "Er ligt voor ons een uitdaging om het opnieuw met de geringe middelen zo goed te doen. Een prestatie zoals Utrecht zit er voor ons nog niet in. We moeten eerst financieel beter worden en zijn druk bezig om vooral voorin nog meer stootkracht te krijgen. Maar het mooie is dat er niemand is die zeurt. Iedereen kent de situatie en maakt er het beste van."

Feyenoord

Over de traditionele top drie gesproken: Van Halst kijkt uit naar de strijd tussen de topclubs in het komende seizoen en is benieuwd hoe regerend landskampioen Feyenoord zich na het succes van vorig jaar manifesteert. "Het wordt wel interessant bovenin. Feyenoord was vorig seizoen de outsider en heeft het geweldig gedaan", zegt hij.

"Maar de verwachtingen zijn daar nu anders, tegenstanders stellen zich in en er wacht een zwaar programma met onder meer wedstrijden in de Champions League. Ajax en PSV balen natuurlijk als een stekker dat ze vorig seizoen geen kampioen zijn geworden, dus dat wordt leuk en interessant. Wie ik als kampioen tip? Dat is een lastige." Na even nadenken: "Ik ga toch voor Ajax."

