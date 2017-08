NUweekend Hoe reëel is de dreiging van een kernoorlog met Noord-Korea? Met dreigementen over en weer, nucleaire ontwikkelingen aan Noord-Koreaanse zijde en leiders die geen gezichtsverlies lijken te willen lijden, is de situatie in de regio hooggespannen. Hoe reëel is de dreiging van een kernoorlog? Een analyse.