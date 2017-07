F1-seizoen halverwege: Voor Verstappen kan het alleen maar beter worden

Mercedes

Voor het team van Mercedes moet het begin van het seizoen even wennen zijn geweest. Voor het eerst sinds drie uiterst dominante seizoenen kreeg het team van Lewis Hamilton en nieuwkomer Valtteri Bottas serieuze tegenstand, van Ferrari. Toch doet de W08 in vrijwel elke race mee om de overwinning, en is de de auto in de loop van het seizoen steeds beter geworden.

Dat geldt ook voor Bottas, die na enige gewenningstijd na het overnemen van het stoeltje van wereldkampioen Nico Rosberg aardig op dreef is. De Fin heeft al twee overwinningen in de tas en finishte de laatste vier races niet lager dan tweede. Hamilton is na zijn zege op Silverstone Sebastian Vettel tot op een punt genaderd.

Als het door James Allison geleide technische team van Mercedes de lijn van ontwikkeling in de tweede seizoenshelft zo doorzet, heeft Hamilton een grote kans om zijn vierde wereldtitel te pakken, mits races als in Monaco (waar het fout ging in de kwalificatie) en Azerbeidzjan (loszittende hoofdsteun kostte hem de zege) de Brit bespaard blijven. Het momentum ligt in alle opzichten bij de drievoudig wereldkampioen.

Ferrari

Sebastian Vettel dreef in de eerste seizoenshelft lang op een roze wolk. De Duitser won in de Ferrari SF70H de openingsrace in Australië en finishte tot en met de zesde race in Monaco niet lager dan tweede. Van teamgenoot Kimi Raikkonen had Vettel bovendien niet veel te duchten. Het Italiaanse team heeft onmiskenbaar een goede auto gebouwd voor 2017, maar sinds Canada zit de klad er een beetje in.

Mercedes heeft duidelijk een snelheidsvoordeel, en het moet gezegd worden dat het Vettel, mede door eigen toedoen, ook niet mee heeft gezeten. Een kapotte voorvleugel in Canada, een stop and go penalty in Azerbeidzjan en een slechte start en lekke band in Silverstone kostten de Duitser zekere podiumplaatsen. Dat laat echter niet onverlet dat Ferrari de ontwikkelingsrace met Mercedes aan het verliezen is. De riante voorsprong van Vettel in het WK is dan ook in rook opgegaan.

Het technische team van Ferrari, geleid door de relatief onervaren Mattia Binotto, moet echt aan de slag wil Mercedes in de tweede seizoenshelft niet duidelijk de overhand krijgen. Dat betekent dat er fors gewerkt zal moeten worden aan de motor en de aerodynamica, de twee doorslaggevende terreinen waar Mercedes gedurende 2017 de grote stappen heeft gezet. Ferrari had het momentum, is het nu kwijt en zal alle zeilen bij moeten zetten om het weer terug te krijgen.

Red Bull Racing

Het team van Max Verstappen heeft tot nu toe een redelijk chaotisch seizoen, met enkele hoogtepunten en diepe dalen. Al tijdens de voorbereiding bleek dat de RB13 tekort komt ten opzichte van Ferrari en Mercedes en sindsdien wordt er alles aan gedaan om het gat te dichten.

Hoewel Daniël Ricciardo (met enig fortuin) won in Azerbeidzjan en daarnaast nog vier podiumplaatsen pakte, heeft Verstappen goed beschouwd tot dusver een matig seizoen. Alleen in China beklom de Nederlander het podium. Verder werd hij vooral geplaagd door uitvalbeurten door toedoen van anderen of falende techniek. Voor Verstappen kan het eigenlijk alleen maar beter worden.

Red Bull heeft met Adrian Newey nog steeds een top-ontwerper, die zich de afgelopen tijd echter bezig heeft gehouden met projecten buiten de Formule 1. Momenteel is Newey weer volledig gefocust op de Formule 1 en daar moet het team in de tweede seizoenshelft de vruchten van plukken. Ondanks het uitblijven van significante motorupdates van Renault is het gat naar de concurrentie in ieder geval niet groter geworden. Dat moet Verstappen hoopvol stemmen.

Force India

Opnieuw dwingt Force India respect af met een uitstekende vierde plaats in het kampioenschap, waarmee het teams met grotere budgetten aftroeft. Force India heeft twee sterke factoren: Een coureursduo waar een topteam zich niet voor zou schamen, en de krachtige Mercedes-motor.

Sergio Perez en Esteban Ocon zijn vaste klanten in de punten en kunnen de goede vorm in 2017 bezegelen met een podiumplaats in de tweede seizoenshelft. Het enige gevaar dat op de loer ligt is de relatie tussen de coureurs zelf. Tijdens de races willen de gemoederen, zeker omdat het duo vaak om dezelfde plaatsen strijdt, nog wel eens hoog oplopen. Met het contact in Azerbeidzjan als dieptepunt.

Williams

Kleurloos, zo kan het seizoen van Williams het beste omschreven worden. Routinier Felipe Massa rijdt nog best vaak in de punten. Debutant Lance Stroll had het lang moeilijk, maar begin wel tot redelijke resultaten te komen. De Canadees stond in Baku met flink wat fortuin op het podium, maar heeft verder nog geen blijk van buitengewoon talent laten zien.

De vraag rijst of Williams wel een coureursduo heeft dat het maximale uit de auto haalt. Het vertrek van Bottas laat zich hoe dan ook gelden bij de Britse formatie. Williams moet in de tweede seizoenshelft echt aan de bak om vijfde te blijven in het constructeurskampioenschap.

Toro Rosso

Bij het zusterteam van Red Bull is er in 2017 vooral veel onrust rond het coureursduo Carlos Sainz en Daniil Kvyat. Sainz is een reguliere puntenklant en hint steeds vaker op een vertrek bij het Italiaanse team. De Spanjaard begon in 2015 gelijktijdig met Verstappen, maar lijkt het gevoel te hebben dat hij de boot naar de top dreigt te missen.

Het is aan Sainz om in de tweede seizoenshelft te laten zien dat hij klaar is voor die stap. De auto lijkt in ieder geval snel genoeg om elke race om de punten te strijden. Kvyat kent een matig seizoen, met de nodige uitvalbeurten. De Rus lijkt vooral te moeten bewijzen dat hij nog langer een plek in de Red Bull-stal verdient. Er zijn nogal wat kapers op de kust.

Haas

Het Amerikaanse team van Gene Haas kent een beter seizoen dan het debuutjaar 2016. Romain Grosjean en Kevin Magnussen weten de punten regelmatig te vinden. Dit duo lijkt dan ook al vast te liggen voor 2018. Haas blijft een team in opbouw, dat technisch zwaar leunt op Ferrari. Als ook in de tweede seizoenshelft punten worden gepakt, past dit fraai in de stijgende lijn die Gene Haas bij het debuut voor ogen had.

Renault

Het is onduidelijk met welke verwachtingen het Franse fabrieksteam aan 2017 begon, maar tevreden zal men niet zijn. Twee zesde plaatsen voor Nico Hülkenberg in Barcelona en Silverstone zijn het beste resultaat. De Duitser lijkt bovendien het team te moeten dragen, want zijn teamgenoot Jolyon Palmer heeft op zijn zachts gezegd een teleurstellend seizoen. De Brit wist nog geen punten te pakken en is bij lange na niet in staat om Hülkenberg bij te houden.

Hoewel de geruchten de ronde doen dat Palmer nog tijdens het seizoen zal worden vervangen, benadrukt Renault dat hij het jaar afmaakt. Wat daarna gebeurt zal volledig afhangen van zijn prestaties in de tweede seizoenshelft. Als Renault de sinds Silverstone aangebrachte verbeteringen aan de auto weet te maximaliseren, moet een reeks puntenfinishes mogelijk zijn.

Sauber

De Zwitserse formatie van Sauber heeft dit seizoen de langzaamste auto van het veld, mede door de keuze voor een jaar oude Ferrari-motor. Toch wist Pascal Wehrlein al vijf punten te pakken, waardoor het team 'niet eens' laatste staat in het constructeurskampioenschap. De vorm bij de concurrent voor de rode lantaarn, McLaren, lijkt echter iets sterker te worden. Voor Sauber rest dan ook niets dan vissen naar die spaarzame puntjes en het uitzingen tot 2018, als het team weer met nieuwe Ferrari-motoren gaat rijden.

McLaren

Voor het derde jaar op rij wordt McLaren geplaagd door de zwakke en onbetrouwbare motor, die wellicht wel beter wordt, maar relatief geen grote stappen heeft gemaakt ten opzichte van de concurrentie. Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne hebben al de nodige uitvalbeurten voor hun kiezen gekregen.

Toch wist Vandoorne in Baku een puntje te pakken en lijkt het tempo van de McLaren iets beter te worden. Die progressie moet in het restant van 2017 stevig doorgetrokken worden, anders raakt het team Alonso kwijt. De Spanjaard, die al een uitstapje maakte naar de Indy 500, ziet het einde van zijn loopbaan naderen en wil niet meer in een auto rijden waarmee hij niet kan strijden om podiumplaatsen.

