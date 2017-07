Chris Froome: Van 'nobody' naar viervoudig Tourwinnaar

Hij zei het weken voor de Tour, bij de Tourstart in Düsseldorf, na de eerste Tourweek en ook na de tweede week: "Dit is de grootste uitdaging uit mijn carrière."

Froome wees keer op keer naar het parcours (slechts drie aankomsten bergop, weinig tijdritkilometers) en de kwaliteit en kwantiteit van zijn concurrentie. Onbenoemd bleef het controversiële en moeilijkste jaar van zijn ploeg Team Sky en de weerslag dat dat mogelijk heeft gehad op Froome als kopman en gezicht van de Britse formatie.

Een Britse parlementaire commissie begon eind vorig jaar een onderzoek naar mogelijk dopinggebruik binnen Sky. Centraal staat een verdacht medisch pakketje dat toenmalig kopman Bradley Wiggins ontving tijdens het Critérium du Dauphiné van 2011. Na langdurige geheimzinnigheid vertelde teambaas Dave Brailsford vorig jaar december dat het pakketje het niet-verboden middel fluimucil bevatte, maar dat daar geen schriftelijk bewijs voor bestaat.

De affaire bracht Sky, dat zichzelf graag presenteert als de meest transparante ploeg van het peloton, in ernstige verlegenheid, en ook Froome ontkwam er niet aan om te reageren op de controverse.

De man die na zijn eerste Tourzege in 2013 op het podium in Parijs plechtig beloofde dat zijn naam nooit van de erelijst geschrapt zou hoeven worden wegens dopinggebruik, sprak half maart zijn steun uit voor Brailsford, een week nadat de overgrote meerderheid van zijn ploeggenoten de manager publiekelijk al een hart onder de riem had gestoken.

"Ik ben teleurgesteld over de manier waarop Team Sky recent in de media is afgeschilderd", schreef Froome in een verklaring. "Ik weet dat het tijd zal kosten om het vertrouwen in onze ploeg te herstellen, maar ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat gebeurt, samen met iedereen bij Team Sky."

“Chris is altijd alleen maar bezig met de Tour winnen” Servais Knaven, ploegleider Team Sky

Missie

Het was de eerste en laatste keer dat Froome met enige diepgang inging op de affaire. In de wereld van de geboren Keniaan is er geen plaats voor zaken die hem afleiden van zijn missie om elk jaar drie weken in topvorm te zijn in juli.

"Chris weet altijd heel goed waar hij mee bezig is. Hij wil presteren in de Tour, daar draait alles om", weet Team Sky-renner Wout Poels, die in 2015 en 2016 een belangrijke rol speelde bij de Tourzeges van Froome, maar dit jaar door een lastig voorjaar net naast een plek in de selectie voor de Ronde van Frankrijk greep.

"Chris is altijd alleen maar bezig met de Tour winnen", zegt ook Team Sky-ploegleider Servais Knaven. "Al het andere is alleen maar ruis voor hem. En dat is het voor ons eigenlijk ook geweest de afgelopen drie weken. Wij hebben als ploeg geprobeerd om ons honderd procent te focussen op de Touroverwinning. Het team verdient een pluim voor hoe het is omgegaan met sommige zaken die in de buitenwereld spelen."

Paniekaanval

Froome weet ook als geen ander wat hij te danken heeft aan Team Sky, al jaren de rijkste en meest toonaangevende ploeg in het peloton. Ook deze Tour speelde zijn ploeg meerdere malen een cruciale rol.

Terwijl Bauke Mollema op weg was naar het grootste succes uit zijn loopbaan, had Froome in de vijftiende etappe een flinke paniekaanval aan de voet van de Col de Peyra Taillade. De geletruidrager kreeg op het slechtst mogelijke moment een lekke band. Significant tijdverlies lag op de loer in een Tour die draaide om seconden, totdat de machine van Team Sky op volle toeren ging draaien.

Eerst kreeg Froome in recordtempo het wiel van zijn ploegmaat Michal Kwiatkowski. Vervolgens brachten de Spanjaard Mikel Nieve en de Colombiaan Sergio Henao het verschil van 45 seconden op de favorietengroep terug tot een handvol tellen. En tot slot liet meesterknecht Mikel Landa, zelf goed voor de vierde plaats in het eindklassement, zich terugzakken om het laatste gaat dicht te rijden.

Een opgeluchte en dankbare Froome toonde na de finish in Le Puy-en-Velay een flauwe glimlach bij zijn persconferentie. "Het was alle hens aan dek", zei hij. "Mijn ploeggenoten waren geweldig, ik ben mijn team ontzettend dankbaar."

“De meeste sporters die veel winnen, worden arrogant of gaan zich anders gedragen. Chris heeft dat totaal niet” Danny van Poppel, ploeggenoot Froome

Het is een quote die Froome zo vaak heeft herhaald - zeker in de afgelopen drie weken - dat je de neiging krijgt om het weg te zetten als een simpel sportcliché, maar volgens Danny van Poppel zou dat een fout zijn.

"De eerste keer dat ik Chris zag, was in Londen. Ik was nieuw bij Team Sky", vertelt de Nederlandse sprinter, die sinds vorig jaar onder contract staat bij de Britse ploeg. "We waren uit eten met de hele ploeg en zaten in een taxi. Tijdens die rit zei Chris ineens: 'Hé, er staat een onbekend nummer in de groepsapp. Is dat jouw nummer Danny? Dan zet ik hem even in m'n telefoon.'"

"De meeste sporters die veel winnen, worden arrogant of gaan zich anders gedragen, die denken nog weleens: wie ben jij nou? Chris heeft dat totaal niet. Ook na drie Touroverwinningen is hij niet naast zijn schoenen gaan lopen. Hij is nog altijd een doodnormale, rustige jongen."

"Hij is supervriendelijk en zal altijd vragen hoe het met je gaat", vervolgt Van Poppel. "Dit jaar reed ik met hem in Australië en bestelde hij een hele doos verse zalm. Hij deelde dat met de hele ploeg. Ook dat is typisch Chris."

Sneltreinvaart

Wie de achtergrond van Froome kent, begrijpt waarom hij geen arrogante vedette is geworden. Hij begon ooit met fietsen in Kenia bij een club die zich de Safari Simbas noemde. De lange, dunne renner kreeg in 2007 zijn eerste professionele contractje bij het Zuid-Afrikaanse Konica Minolta, waarna hij een jaar later overstapte naar het iets grotere Barloworld.

Bij dat procontinentale team maakte Froome genoeg indruk op Team Sky, dat hem in minder dan vier jaar veranderde in een Tourwinnaar.

"Van nobody naar viervoudig Tourwinnaar, dat is het verhaal van Chris in mijn ogen", aldus Knaven. "Tien jaar geleden had niemand gedacht dat hij ooit de Tour zou winnen. Wat hij de laatste jaren heeft gepresteerd, is echt bijzonder. Mensen vergeten weleens dat hij in 2011 pas zijn eerste grote succes behaalde, namelijk een tweede plaats in de Vuelta. Daarna is het allemaal in sneltreinvaart gegaan."

Vanaf zondag mag de voormalige 'nobody' zich na de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Spanjaard Miguel Indurain en de Belg Eddy Merckx de vijfde man noemen met minimaal vier Tourzeges op zijn erelijst.

In Parijs zal Froome genieten van zijn plaats in het pantheon van de allergrootste Tourrenners aller tijden. Maar na de Champ-Élysées en na de champagne zal het snel weer overschakelen worden naar de orde van de dag. "Ik weet zeker dat Chris heel blij is", zegt Knaven. "Maar ik weet ook zeker dat hij nu heel dicht bij zijn volgende doel is: de Tour voor de vijfde keer winnen."

