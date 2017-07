NUweekend 'Strijd in Mosul voor inwoners nog niet gestreden' De Iraakse stad Mosul is na jaren van bezetting recentelijk bevrijd van Islamitische Staat (IS), maar de strijd is voor de inwoners nog lang niet gestreden. Hoe is de situatie nu en wat moet er gebeuren voordat de Irakezen weer een normaal leven in de stad kunnen opbouwen?