Op deze Oranjespeelsters moet je letten tijdens het EK vrouwen

Ze viert dit weekend pas haar 21e verjaardag, maar Vivianne Miedema kan nu al indrukwekkende interlandcijfers overleggen. Nog geen vier jaar na haar debuut in Oranje staat de teller van de kopsterke spits op het krankzinnige aantal van 41 goals. Ter vergelijking: dat zijn er maar negen minder dan de 33-jarige Robin van Persie, topscorer aller tijden van Oranje bij de mannen.

Smetje op de 41 goals van Miedema is dat ze er geen eentje maakte op een groot toernooi. Twee jaar geleden op het WK in Canada was de meest talentvolle speelster van allemaal een de zwakste schakels bij Oranje. De destijds 18-jarige Miedema voelde zich eenzaam aan de andere kant van de wereld en had moeite met de torenhoge verwachtingen.

Die verwachtingen zijn nu niet minder hoog, maar Miedema, die deze zomer Bayern München voor Arsenal verruilt, zegt geen druk te voelen. Ze heeft eerder zin in het EK. Elke wedstrijd een doelpunt is haar persoonlijke doel, dat zijn er zes als Oranje de finale haalt.

Ze is de enige speelster in de Oranje-selectie die ooit op het podium stond op een EK, maar dat was niet als voetbalster. In 2010 pakte de nu 22-jarige Jackie Groenen brons op de EK judo onder-17. Het was een uit de hand gelopen experiment, want eigenlijk was Groenen, klein als ze was voor haar leeftijd, alleen maar op judo gezet door haar ouders omdat ze weerbaarder moest worden.

Jarenlang combineerde ze judo en voetbal. Misschien was ze zelfs een groter talent op de tatami, getuige haar zes nationale titels in de jeugd. De Spelen van Rio de Janeiro werden een doel voor Groenen, die met haar 1,64 meter ook op dit EK tot de allerkleinsten behoort. In haar contract bij het Duitse Duisburg liet ze in 2011 opnemen dat ze mocht blijven judoën, al lag haar hart meer bij voetbal.

Het noodlot zorgde er uiteindelijk voor dat Groenen een keuze maakte. Ze brak haar heup op de judomat en besefte dat beide sporten niet langer te combineren waren. Het werd dus geen Rio, maar het EK deze zomer met de Oranjevrouwen, al blijft ze op het voetbalveld nog een heel klein beetje judoka.

"Wat ik als judoka geleerd heb, komt nu nog van pas", vertelde ze twee weken geleden. "Ik ben klein, dus moet ik handiger zijn dan de rest. Ik weet hoe ik me staande kan houden en mijn lichaam zo kan gebruiken dat een tegenstander uit balans raakt."

Mocht je Mandy van den Berg een fijn EK willen wensen, dan moet ze daadwerkelijk voor je staan. De captain van Oranje kwam onlangs met het statement dat ze in de aanloop naar en tijdens het toernooi telefonisch onbereikbaar is. Geen belletjes, sms'jes of app'jes. Dat kan alleen maar afleiden van dat ene grote doel: een succesvol EK.

Het tekent de professionaliteit van de 26-jarige centrale verdedigster. Een halfjaar geleden verliet ze zelfs het grote Liverpool voor Reading , omdat de speelwijze van de bescheiden Engelse club meer overeenkwam met het combinatiespel van Oranje. De voorbereiding op het EK begon voor Van den Berg daarmee praktisch al in januari.

In het veld is ze als aanvoerder de opvolger van de gestopte Daphne Koster, maar ook daarbuiten. Ze schoof aan bij RTL Late Night en staat in de mixed zone de pers te woord, terwijl medespelers al in de bus zitten. De Westlandse is spreekbuis en boegbeeld van de Oranjevrouwen, en breder het vrouwenvoetbal in Nederland. Maar bovenal positivo pur sang. "Dit moet óns EK worden", ze kon het de afgelopen weken niet vaak genoeg zeggen.

Jasper Cillessen is niet meer de enige Nederlandse contractspeler bij FC Barcelona. Lieke Martens zette woensdag namelijk haar handtekening onder een contract voor drie jaar bij de Spaanse club, waar ze een van de bestbetaalde speelsters van de vrouwenploeg wordt.

Het is droom die in vervulling gaat voor 24-jarige Martens, die overkomt van het Zweedse FC Rosengard. Als kind was ze fan van Ronaldinho, toen die pakweg twaalf jaar geleden in het shirt van Barcelona uitgroeide tot de beste speler ter wereld. Martens zelf is ook een dribbelaar, al wordt ze in Nederland vaker vergeleken met Arjen Robben.

Vanaf de zijkant naar binnen dribbelen en scoren met een schot in de verre hoek; evenals Robben is het een handelsmerk van Martens. Afgelopen zondag deed ze het in de oefenwedstrijd tegen Wales en in 2015 ook op het WK in Canada tegen Nieuw-Zeeland. De Limburgse werd zo de eerste Nederlandse vrouw ooit die scoorde op een WK. Twee jaar later wil Martens weer geschiedenis schrijven door van het EK een groot succes te maken voor Oranje. Ze is dé speelster in vorm.

