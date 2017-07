Hoe realistisch is een terugkeer van de Formule 1 in Nederland?

Op de Red Bull Ring in het Oostenrijke Spielberg, waar dit weekend de negende race van het Formule 1-seizoen verreden wordt, stroomt een deel van de tribune vol met in oranje gehulde fans. Uiteraard komen ze voor hun held Verstappen. Op 27 augustus zal de Nederlandse gekte op het circuit van Spa-Francorchamps nog vele malen groter zijn.

Het tekent de toenemende populariteit van Formule 1 in Nederland. De echte liefhebbers hopen stiekem op een terugkeer van de sport. Op het circuit in Zandvoort was legende Niki Lauda 32 jaar geleden de laatste die op Nederlandse bodem won. Het Noord-Hollandse circuit lijkt de meeste potentie te hebben om de Grand Prix van Nederland weer te organiseren.

"Het is absoluut een mogelijkheid. Als je ziet hoe de Formule 1 leeft in Nederland, dan is dat absoluut een positieve ontwikkeling", zegt Roland Kleve, algemeen directeur van het circuit in Zandvoort. "Kijk maar naar de kijkcijfers, de evenementen die georganiseerd worden en de Nederlanders die naar Spa, Oostenrijk of Spanje gaan."

Er wordt momenteel serieus gekeken naar de mogelijkheid om weer een Grand Prix in Zandvoort te organiseren. "Samen met de gemeente zijn we bezig met een impactstudie. Daarbij brengen we in kaart wat het zou betekenen voor de regio, voor Zandvoort en voor de provincie. Daar verwachten we na de zomer een resultaat van te hebben."

De financiële kant van het verhaal zal een doorslaggevende rol spelen bij het wel of niet terughalen van de Formule 1 naar ons land. Kleve beseft dat ook in Zandvoort veel zal afhangen van de manier waarop het evenement kan worden bekostigd.

"Een evenement als een Grand Prix kost bijzonder veel geld. Er zijn verschillende bedragen genoemd en dat kun je als circuit niet alleen dragen, dus daar heb je een brede draagkracht met de gemeente en de provincie voor nodig. Ik geloof dat er absoluut mogelijkheden zijn."

Ingewikkelder

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake ziet in tegenstelling tot Kleve echter een stuk minder perspectief voor het circuit in Zandvoort. Hij denkt dat een rentree van de Formule 1 in de Noord-Hollandse kustplaats vandaag de dag een stuk ingewikkelder is dan pakweg veertig jaar geleden.

"Het is altijd haalbaar, maar alleen als je goede wil hebt bij alle stakeholders. Het wordt gewoon erg lastig. Vanwege de milieuwetgeving hebben ze in Zandvoort nu al moeite met de toelaatbaarheid bij andere races. De ene keer is er weer geluidsoverlast en een andere keer wordt er weer een zeldzaam beestje ontdekt in de duinen."

Ook vreest Van den Wall Bake dat er zowel logistiek als financieel te weinig mogelijk is in Zandvoort. "Het huidige circuit is totaal niet geschikt voor de Formule 1. Er zal waarschijnlijk een totaal nieuw circuit moeten worden gebouwd. Het kost ook nog heel veel om überhaupt op de Formule 1-kalender te komen. Het is geen haalbare kaart, want de gemeente en het Rijk zullen het niet ophoesten. Het zal moeten komen uit het bedrijfsleven, maar dat wordt een moeilijk verhaal."

"Los van de benodigde gelden zullen ze dus eerst in het reine moeten komen met de gemeente. Je praat bij een project als dit niet over tientallen, maar over honderden miljoenen."

De gemeente Zandvoort zelf wil in het kader van de lopende impactstudie nog niet veel loslaten. "Op het moment dat we de resultaten hebben, kunnen we meer zeggen. We gaan ervan uit dat we het deze zomer nog kunnen communiceren. We willen kijken hoe haalbaar het is en daarvoor hebben we een extern bureau met experts ingehuurd", zegt Malou Posthuma, beleidsadviseur op het gebied van sport, kunst en cultuur.

Zandvoort-directeur Kleve weerlegt overigens dat het circuit volledig op de schop zou moeten. "De baan is onlangs compleet opnieuw geasfalteerd, dus het ligt er strak bij. Als je kijkt naar de regelgeving in de Formule 1, moeten aan alle banen aanpassingen worden gedaan. Het is haalbaar, het zijn voor ons slechts enkele hindernisjes."

Assen

Naast de baan in Zandvoort is het nóg een circuit dat genoemd wordt als mogelijke organisator van een Grand Prix: het TT Circuit in Assen. In Drenthe, waar al sinds jaar en dag motorsport wordt bedreven, staat niet onwelwillend tegenover het hosten van een toekomstige Formule 1-race.

"Het TT Circuit Assen wil inderdaad eventueel een Formule 1-evenement organiseren", bevestigt een woordvoerder van het circuit, die echter direct wijst op de ingewikkelde financiële kant van het verhaal. De komst van de koningsklasse van de autosport lijkt daardoor een stuk minder concreet dan in Zandvoort.

"Het betekent dat een consortium van partijen als multinationals of de overheid het financieel mogelijk zou moeten maken, om vervolgens dan het TT Circuit in Assen te vragen of het circuit gehuurd kan worden voor de Formule 1. Het circuit zelf kan bedragen voor de rechten, zoals die genoemd worden, niet betalen. Of het circuit dan ook in staat is het evenement te hosten, hangt van de specifieke circuiteisen van de internationale organisaties af. Dat weten we namelijk niet."

Sportmarketeer Van den Wall Bake ziet wel kansen voor de Drentse baan in vergelijking met de situatie in Zandvoort. "In Assen is men minder spastisch over overlast. Er is bovendien meer ruimte om het circuit aan te passen. Logistiek moet er wel veel gebeuren, maar daar ontkom je sowieso niet aan als Nederland zich weer op de Formule 1 wil storten."

Liberty Media

Terug naar Zandvoort. Volgens Kleve is er nóg een ijzer in het vuur als het gaat om het terughalen van de Formule 1. De directeur merkt dat de baan in Zandvoort er mede dankzij het historische karakter internationaal goed opstaat. Hij denkt bovendien dat de overname van de sport door het Amerikaanse bedrijf Liberty Media wel eens goed kan uitpakken.

"Liberty kijkt iets anders naar de hele formule. Ze weten dat alles voor de organiserende circuits haalbaar moet zijn, maar ze willen ook een aantal circuits toevoegen. Ze voeren een ander beleid en dat biedt perspectief. Daarnaast zijn er polls geweest in Amerika en Engeland waarbij Zandvoort heel hoge ogen gooide."

“We wachten eerst de studie af, al ben ik laaiend enthousiast” Roland Kleve, Circuit Zandvoort

Van den Wall Bake onderkent de historische waarde die Zandvoort heeft. "Ik ging er als klein jongetje al naar toe, dus ik koester zeer nostalgische gevoelens. Het zou fantastisch zijn, met Verstappen die meedraait in de top en wellicht in de toekomst wereldkampioen zou worden. Dan zou het prachtig zijn om de Formule 1 naar Nederland te halen, maar de realiteit gebiedt mij wel te zeggen dat er veel beren op de weg zijn."

Kleve houdt de moed erin. "Onze baan is uitdagend en heeft een mooie ligging, dus ik draag een terugkeer van de Formule 1 een bijzonder warm hart toe. Het jaar 2020 is al eens genoemd, maar ik kan dat niet precies zeggen. Er zijn heel veel factoren die meespelen. We wachten eerst de studie af, al ben ik laaiend enthousiast."

