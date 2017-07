Hoe 'rittenkaper' Robert Gesink deze Tour boven zichzelf wil uitstijgen

Hij torste jarenlang de hoop van heel wielerminnend Nederland op z’n schouders. Sinds zijn debuut in 2009 waren alle ogen op Robert Gesink gericht in de maand juli. In 2010 en 2015 juichte het hele land met hem mee toen hij vierde en zesde werd in het eindklassement van de Tour, maar ze baalden net zo hard als het niet ging zoals hij wilde in Frankrijk of ongeluk hem trof.

Dit jaar doet de 31-jarige Gesink met een ander plan mee aan de Tour. Een goed klassement rijden is geen doel dit jaar, hij gaat voor een ritzege. Want etappewinst in de Tour ontbreekt nog op zijn palmares. "Het zou mijn carrière nog wat meer glans geven als ik een rit zou weten te winnen in de Tour", zegt hij. "Waar mogelijk zal ik in de aanval gaan, proberen mee te zitten in de goede ontsnapping en als dat lukt het proberen af te maken."

In de Vuelta van vorig jaar reed hij voor het eerst in een grote ronde met de ambitie om een etappe te winnen. Het klassement liet hij voor wat het was. In Spanje had de nieuwe aanpak meteen succes: hij won de koninginnenrit in de Vuelta en ging tal van keren in de aanval.

Gesink: "Het is een heel andere manier van koersen dan ik gewend was. Ik heb het mezelf aangeleerd om vanaf m’n eerste jaar als prof altijd en overal voor het klassement te rijden. Daardoor ging ik veilig denken. Ik wilde altijd voorkomen dat m’n klassement in gevaar kwam, was voortdurend bezig om geen tijd te verliezen. Als klassementsrenner zit je voortdurend te rekenen op de fiets. Dat vormt je ook als renner. Zonder die klassementsambities kan ik weer aanvallender koersen en ik heb al gemerkt dat mensen dat ook mooi vinden. Maar goed, ook daarvoor moet ik natuurlijk wel de benen hebben."

Is wielrennen leuker nu je het klassement los kunt laten om voor dagsucces te gaan?

"Winnen blijft iets heel aparts. Al weet ik niet of dat voor iemand als (de deze Tour uitgevallen, red.) Alejandro Valverde ook nog het geval is, want hij heeft al zo vaak gewonnen. Maar voor mij is het apart, want ik ben niet iemand die al heel vaak iets heeft gewonnen. Dat maakt het des te specialer om op een dag de beste te zijn."

"Maar of het leuker is om te winnen dan een goed klassement te rijden? Vind ik moeilijk te vergelijken. Ik haalde ook heel veel voldoening uit mijn zesde plek in de Tour van twee jaar terug, liep daarna ook zo trots als een pauw rond in Parijs. Maar een ritzege zorgt echt voor een meer onverwachte geluksexplosie."

Twee jaar geleden werd je zesde in het eindklassement, maar je koos toen ook al geregeld voor de aanval. Zoals in de Pyreneeënrit naar La Pierre Saint Martin, waarin je vierde werd. Lag die etappe aan de basis van het besluit om dit jaar voor deze aanpak te kiezen?

"Misschien een beetje. Ik heb al langer gezegd dat ik graag voor winst in etappes wilde gaan, meer wilde winnen. Maar door de klassementsambities van de ploeg kon dat destijds niet. Nu kan dat wel. Met Primoz Roglic en George Bennett hebben we twee renners die deze Tour voor het klassement gaan."

Heb jij profijt van jouw ervaring als klassementsrenner nu je juist voor de ritzeges gaat?

"Door die jaren als klassementsrenner merk ik dat ik gedurende een grote ronde minder snel achteruitga dan veel andere renners. Als je dan in sommige etappes krachten spaart, kun je daarna een paar dagen boven jezelf uitstijgen. Dat heb ik vorig jaar in de Vuelta ook gemerkt, toen ik ook voor een ritzege ging."

Renners die voor ritzeges gaan in de bergen, zie je geregeld de ene dag in de bus zitten om krachten te sparen om de volgende dag in de kopgroep te zitten. Is dat een strategie die we deze Tour ook van jou kunnen verwachten?

"Dat is wel een beetje het idee, ja. Ik kijk er niet naar uit om in de bus te rijden natuurlijk. Maar ja, elke dag mezelf helemaal leegrijden als klassementsrenner is ook niet altijd alles. En dan komt daar nog de stress bij kijken van het rijden van een goed klassement. Het is ook wel een goede zet om voor deze aanpak te kiezen in de Tour, met het oog op de rest van het seizoen. Als je in de Tour voor het klassement gaat, ben je daarna wel even klaar. Tenminste, bij mij was dat wel elke keer het geval."

In de Vuelta van vorig jaar koos je heel vaak voor de aanval. Als er een kopgroep weg was, zat jij er vaak tussen. Je barstte van de energie.

"En dat probeer ik nu te perfectioneren. Door die energie op de juiste momenten aan te wenden. Als je sterk bent, zit je vaker mee en is de kans ook groot dat je bij de groep zit die uiteindelijk mag gaan. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik al niet te veel met m’n krachten heb gesmeten als er voor de overwinning gekoerst gaat worden. Dat is een proces, daar moet ik een neusje voor krijgen."

Is het moeilijker om een rit te winnen in de Tour dan in de Vuelta?

"Weet ik niet. De Vuelta is misschien nog wel een zwaardere ronde dan de Tour. Maar bij de Tour is de stressfactor veel hoger. Er doen meer sprinters mee, dat zorgt ervoor dat vlakke etappes vaak hectischer zijn. In Spanje heb je nog weleens een etappe waarin je bij kunt komen, dat is er in de Tour niet bij."

Heb jij kruisjes gezet in het rondeboek bij etappes die geschikt zijn om voor een dagzege te gaan?

"Ik weet natuurlijk wel tijdens welke ritten ik voor mijn kansen kan gaan. Maar voor het doel dat ik heb, ritten winnen, is dit niet de meest geschikte Tour. Helaas wordt het parcours niet door mij bepaald. Maar ja, dit keer is er binnen de ploeg de ruimte om zo te kunnen koersen. Ook dankzij de Vuelta waarin die aanpak succesvol was."

Stel dat je na de Vuelta ook in Frankrijk een rit weet te winnen, zijn dan je dagen als klassementsrenner geteld?

"Nee hoor. Het kan zijn dat ik volgend jaar weer voor het klassement zal gaan in de Tour. We gaan het per keer bekijken. De ene keer zal ik voor het klassement gaan, de andere keer voor dagsucces en weer een andere keer vind ik het ook geen probleem om te knechten."

Dus het zou ook zo kunnen zijn dat je vanaf 19 augustus aan de start staat bij de Vuelta als klassementsrenner.

"Ja, dat is mogelijk. Ik denk zelfs dat de kans op een goed klassement in Spanje groter is door deze aanpak in de Tour. Maar het staat nog niet vast dat ik in de Vuelta voor het klassement zal gaan, dat moet tijdens en vlak na deze Tour duidelijk worden. De Vuelta past wel het best van alle grote rondes bij me. Het is daar relaxed."

Terug naar de Tour. Zit de bolletjestrui ook nog ergens in je hoofd?

"Het wordt onderschat hoe lastig het is om voor het bergklassement te gaan, je moet dan elke dag goed zijn. Als je voor de bergtrui wilt gaan, moet je vanuit het vertrek meteen mee zitten. In de Vuelta ging me dat goed af, maar de Tour is toch weer een andere koers. En van nature ben ik juist wat meer een diesel. Ach, we gaan het zien. Ik sluit in elk geval helemaal niets uit."

