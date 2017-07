Dit kun je het beste eten op een warme zomerdag

"Het gros van de Nederlanders mag best een beetje minder eten. Dit warme weer en een verminderde eetlust is eerder een risico voor zieke mensen, ouderen en kinderen, groepen personen die vaak al te weinig eten", zegt Wendy Walrabenstein, diëtist en auteur van het boek Food body mind.

"De gemiddelde Nederlander eet eerder te veel, maar te weinig groente en fruit, dus wellicht dat ze dankzij het warme weer hiervan juist wel genoeg binnenkrijgen, omdat ze zin hebben in lichter voedsel", denkt Walrabenstein.

Diëtist Harriet Verkoelen is het met Walrabenstein eens. "Het is inderdaad echt niet erg om een dag of een paar dagen wat minder te eten. Als je merkt dat je last hebt van een verminderde eetlust, hoef je niet extra te eten om eventuele tekorten aan te vullen."

“Mensen eten minder door een opgeblazen gevoel ” Harriet Verkoelen, diëtist

Een verklaring voor de verminderde eetlust kan zijn dat er minder energie nodig is om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Volgens Verkoelen eten mensen door de warmte ook minder omdat ze vocht vasthouden en daardoor last hebben van een opgeblazen gevoel.

"Probeer daarom de koolhydraten, en dan vooral de snelle koolhydraten (zoals in niet-volkoren pasta en brood), achterwege te laten. Koolhydraten versterken dat opgeblazen gevoel. Daarbij beweeg je vaak ook minder wanneer het erg warm is, wat de honger ook niet bevordert."

"Ik denk dat de neiging bestaat om met dit warme weer makkelijker te eten", zegt diëtist Walrabenstein. "Mensen hebben geen zin om te koken en kiezen voor een kant- en klaarmaaltijd. Dan eten ze niet minder en krijgen ze waarschijnlijk wel genoeg of misschien zelfs te veel kilocalorieën binnen." Voor mensen die dit herkennen heeft Verkoelen nog een tip: "Als je er tijd voor hebt, probeer dan eerder op de dag je diner al voor te bereiden. Dan hoef je het 's avonds eventueel alleen nog maar op te warmen."

Gazpacho

Verkoelen vindt salades het perfecte gerecht voor een zomerse dag. "Met veel groentes erin, peulvruchten en iets waar je eiwit uit haalt, zoals vis, kip, kaas en noten. Ook lekker is een ongebonden soep met gepureerde groentes. Soep kun je eventueel ook koud eten, zoals een gazpacho (een koude, Spaanse tomatensoep, red.)."

Walrabenstein raadt aan om tijdens de warme dagen minder dierlijke producten te eten. "Deze producten zijn gevoeliger voor bederf. Kies in plaats daarvan voor groente, aangevuld met een beetje (volkoren) pasta of aardappelen en peulvruchten. Zwarte bonen zijn lekker in een salade en kikkererwten combineren goed met couscous. In combinatie met volkoren granen geven deze producten een voldaan gevoel."

'Zomerse' ingrediënten

Goede keukens om met warm weer inspiratie uit te halen zijn volgens Walrabenstein de Aziatische, Afrikaanse en Thaise keuken. "Die bieden lichte gerechten met "zomerse" ingrediënten zoals kokos, citroen en gember. Ook de Marokkaanse keuken sluit goed aan bij de zomer, denk aan een couscous."

“Je kunt beter twee bananen eten dan een koekje” Wendy Walrabenstein, diëtist

Tussendoor is een fris stuk fruit altijd een goed idee, maar de diëtist zegt dat veel mensen bang zijn om te veel fruit te eten vanwege de suiker die er in zit. "In mijn praktijk kom ik mensen tegen die niet meer dan één banaan willen eten, omdat ze dan bang zijn om dik te worden. Maar je kunt beter twee bananen eten dan het fruit vervangen door een koekje. Eet fruit wel zoals je het ook vindt in de natuur. Als je er sap van maakt gaan de vezels weer verloren en krijg je voornamelijk veel suiker binnen, ook omdat je veel fruit nodig hebt om genoeg sap te maken."

Overeten

Verkoelen benadrukt ook om geen fruit te kiezen dat verleidt tot overeten, zoals druiven en kersen. "Dan krijg je ongemerkt toch veel suiker binnen. Kies in plaats daarvan voor aardbeien, frambozen of bramen. Die bevatten minder suiker dan druiven en kersen."

Wat dranken betreft zijn water, thee en koffie volgens Verkoelen de beste keuzes. "Water kun je zelf opleuken door bijvoorbeeld wat citroen en munt toe te voegen. Pas op met alcohol, zeker later op de avond. Dat onttrekt vocht aan je lichaam."

“Sporters moeten oppassen met eiwitten” Wendy Walrabenstein, diëtist

Mensen die gedurende de warme dagen sporten hoeven ook niet veel extra te eten, zegt Walrabenstein. "Eiwitpoeders of sportdrankjes zijn helemaal niet nodig. Natuurlijk kun je voor het sporten wel een banaan eten, en voor het spierherstel daarna iets eiwitrijks, zoals een boterham met pindakaas. Men dreigt al snel om dan te veel eiwitten tot zich te nemen, zeker nu sportschoolgangers tegenwoordig vaak verleid worden om eiwitrijke shakes of andere producten te eten. Een te veel aan eiwit kan echter schadelijk zijn voor de nieren, dus pas daarmee op."

Tot slot ijsjes, de populairste snack tijdens zomerse dagen. Waterijs is naar mening van Walrabenstein de meest verstandige keuze. "Roomijs is verraderlijker omdat je er snel te veel van eet door de combinatie van suiker en room. Natuurlijk mag een roomijsje af en toe best, maar iedere dag is teveel van het goede. Je kunt overigens zelf heel lekker ijs maken door banaan in te vriezen en dit daarna te pureren."

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend