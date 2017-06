De grootste kanshebbers voor de Tour: 'Het wordt een open koers'

Er zijn precies dertig minuten verstreken als de perschef van Team Sky in een warm zaaltje in het grote jaarbeursterrein van Düsseldorf op een vriendelijke maar duidelijke toon de aanwezige journalisten bedankt voor alle vragen.

De Britse ploeg laat niks aan het toeval over, ook niet bij een persconferentie drie dagen voor de start van de Tour de France. Teambaas Dave Brailsford schiet bijna routinematig alle vragen over de commotie rondom zijn ploeg in de afgelopen negen maanden af en de antwoorden van kopman Chris Froome wijken zelden af van het script.

"Ik denk dat ik precies ben waar ik moet zijn", stelt de Tourwinnaar van 2013, 2015 en 2016. En: "Ik ben misschien wel hongeriger dan ooit."

Het is dus ook geen toeval als de 32-jarige Froome halverwege de persbijeenkomst - haast tussen neus en lippen door - de druk bij zichzelf en zijn team probeert weg te halen. "Richie Porte is hier de te kloppen man", herhaalt de Brit een zin die hij de afgelopen maanden vaker heeft uitgesproken. "Hij was de sterkste in de voorbereidingskoersen op de Tour."

Vraagtekens

Servais Knaven benadrukt even later in een rustig hoekje van zaal 14 dat het toeschuiven van favorietenrol naar BMC-kopman Porte niks met indekken te maken heeft. "Het heeft te maken met kijken naar de feiten", zegt de Nederlandse ploegleider van Team Sky.

"Froome is dit jaar nog niet beter geweest dan Porte, zo simpel is het eigenlijk wel. In de Ronde van Romandië en in het Critérium du Dauphiné was Porte bergop sterker dan Froome. Dus ik denk absoluut dat Porte de topfavoriet is voor de Tour."

Tour de France 2017 Tour gaat zaterdag van start met tijdrit in Düsseldorf

21 etappes over 3 weken, in totaal 3.540 kilometer

Meeste bergetappes in tweede en derde week

In totaal twee tijdritten, waaronder op voorlaatste dag Tour

Froome is de meest succesvolle ronderenner van dit decennium, maar hij begint dit jaar met meer vraagtekens dan normaal aan de Ronde van Frankrijk. De in Kenia geboren renner heeft in de eerste helft van 2017 nog geen koers gewonnen, iets wat hem sinds 2013 wel altijd lukte in aanloop naar de Tour.

"Het is logisch dat mensen denken dat Froome nog niet honderd procent is, maar de voortekenen zijn dat hij gewoon goed is", aldus Knaven. "En dan is het kijken hoe goed Porte en zijn andere concurrenten zijn."

Froome en Team Sky hebben nog een belangrijk vraagteken: het parcours van de 104e editie van 'La Grande Boucle' is met maar drie aankomsten bergop en slechts 37 tijdritkilometers niet op het lijf geschreven van de titelverdediger.

"Wie deze Tour wil winnen, moet aanvallend en agressief rijden ", zegt teambaas Brailsford. "Het belooft een open en mooie koers te worden en wij willen de kracht van ons team gebruiken om de Tour weer te winnen."

Porte

Als iemand de kracht én trucjes van Team Sky kent, dan is het Richie Porte. De 32-jarige Australiër reed van 2012 tot en met 2015 voor de Britse formatie en speelde als knecht een belangrijke rol bij de Tourzeges van Froome in 2013 en 2015.

Porte, die vorig jaar overstapte naar BMC zodat hij voor zijn eigen kansen kon gaan in de Tour, is dan ook niet onder de indruk van de pogingen van zijn voormalige ploeg om hem de favorietenrol in de schoenen te schuiven.

"Dat is een van de spelletjes die ze spelen", kaatst Porte de bal terug. "Chris heeft al drie Tours gewonnen en er is geen enkele reden waarom hij geen vierde kan winnen. Chris is hier de grote favoriet en dat zal Sky binnenskamers ook heus wel denken."

Dat wil niet zeggen dat de kopman van het Amerikaanse BMC niet begrijpt dat hij dit jaar een unieke kans heeft op zijn eerste Tourzege. De renner van Tasmanië maakte dit jaar veel indruk met eindzeges in de Tour Down Under en de Ronde van Romandië, etappewinst in Parijs-Nice en een tijdritzege en de tweede plaats in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné in juni.

"Ik denk dat ik dit jaar dichter bij Froome zit", stelt Porte, die vorig jaar in de tweede etappe van de Tour al twee minuten verloor na een lekke band maar alsnog vijfde werd in het eindklassement. "Ik heb hem geklopt in de wedstrijden die we tot dusverre allebei hebben gereden, maar dat telt op 1 juli niet. Dan strijden we op een ander niveau."

Met onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet, nummer twee van de Ronde van Zwitserland Damiano Caruso en voormalig Sky-renner Nicolas Roche heeft Porte bovendien een "fantastische ploeg" om zich heen, een die volgens de Australiër de hegemonie van Sky kan doorbreken.

"Sky is dit jaar waarschijnlijk niet zo sterk als in de afgelopen jaren", deelt Porte een sneertje uit aan zijn voormalige team. "Maar het zal niet alleen tussen Sky en BMC of mij en Chris gaan. Er zijn meer dan twee kanshebbers."

Quintana

Op papier is Nairo Quintana de belangrijkste kanshebber naast het duo Froome-Porte. De 27-jarige Colombiaan heeft immers al twee grote rondes gewonnen (de Giro d'Italia van 2014 en de Vuelta a España van vorig jaar) en hij stond bij de drie Tourzeges van Froome altijd op het podium (tweede in 2013 en 2015, derde in 2016).

Buiten zijn ploeg Movistar lijken echter weinig mensen echt te geloven dat Quintana dit jaar voor het eerst de gele trui naar Parijs kan brengen, aangezien hij in mei al de Ronde van Italië heeft gereden en daar tweede werd achter Dumoulin.

De kleine klimmer is de enige titelpretendent die zaterdag met al een grote ronde in de benen in Düsseldorf begint aan de Tour en dat is in het huidige wielrennen normaal gesproken geen recept voor een goed resultaat.

"Maar wij hebben de beschikking over data waardoor we er vertrouwen in hebben dat Nairo beter presteert in zijn tweede grote ronde van het jaar dan in zijn eerste", zei de ervaren Movistar-teambaas Eusebio Unzué in januari bij de presentatie van zijn ploeg.

"Ik weet niet of ik nu net zo goed zal zijn als in de Vuelta van vorig jaar", zei Quintana zelf vrijdag in Düsseldorf. "Ik weet alleen dat ik me goed voel. Het wordt een heel rare Tour. Er zijn minder aankomsten bergop, dus we zullen een stuk aanvallender en meer gedurfd moeten koersen."

Contador

Met zeven grote ronde-zeges (twee in de Giro, twee in de Tour en drie in Vuelta) is Alberto Contador de meest succesvolle ronderenner van zijn generatie. De inmiddels 34-jarige Spanjaard heeft sinds zijn Tourzege van 2009 echter niet meer op het podium gestaan in Parijs (zijn overwinning van 2010 werd afgepakt na een positieve dopingtest).

Na een aantal lastige jaren bij Tinkoff - waar de flamboyante teameigenaar Oleg Tinkov geen mogelijkheid onbenut liet om Contador publiekelijk te beledigen - koos ' El Pistolero' er afgelopen winter voor om zijn pensioen nog even uit te stellen en te tekenen bij Trek-Segafredo.

Samen met de Amerikaanse ploeg koos hij in de voorbereiding op de Tour voor een andere aanpak, met meer ruimte voor rust en een voorzichtiger trainingsopbouw. Mede daardoor eindigde Contador onopvallend als elfde in de Dauphiné.

"Ik denk dat ik het juiste heb gedaan", kijkt de Madrileen een dag voor de Tourstart terug op zijn voorbereiding. "Ik voel me nu beter dan vorig jaar voor de Tour. En ik heb tien jaar na mijn eerste Tourzege nog steeds de motivatie en de wil om te vechten voor de winst."

Het vertrouwen bij Trek-Segafredo in de nieuwe kopman is in ieder geval groot. "Ik denk echt dat de strijd om de eindzege dit jaar helemaal openligt", zegt Bauke Mollema, de meesterknecht van Contador in deze Tour, in de NUsport Tour de France Special. "En de kaarten liggen voor Alberto zeker niet slecht. Het Sky-bastion is absoluut te slopen. Ik denk dat wij het Sky heel lastig gaan maken."

Bardet

Naast de 'grote vier' zijn er nog een handvol outsiders die hopen voor een podiumplek - of zelfs de winst - te kunnen strijden in de belangrijkste koers van het jaar. Romain Bardet eindigde vorig jaar op ruim vier minuten van Froome als tweede in Parijs en de 26-jarige renner is dé hoop voor de eerste Franse eindzege sinds Bernard Hinault in 1985.

Jakob Fuglsang stond een maand geleden nog op weinig favorietenlijstjes, maar de 32-jarige Deen maakte veel indruk door de laatste etappe en het eindklassement van de Dauphiné op zijn naam te schrijven.

Met Fabio Aru heeft Astana nog een ijzer in het vuur. De Italiaan (26) kende na zijn Vuelta-winst in 2015 een moeilijke periode, maar toonde een week voor de Tour met winst bij het Italiaanse kampioenschap dat hij in vorm is.

Esteban Chaves (27) stond al eens op het podium in de Giro en de Vuelta en start bij zijn debuut in de Tour als kopman van Orica-Scott, dat ook met Simon Yates (24) hoge ogen hoopt te gooien.

Rafal Majka, de winnaar van het bergklassement van de Tour in 2014 en 2016, richt zich voor het eerst op het klassement in de Ronde van Frankrijk, terwijl Ion Izagirre (28) dit jaar in elke ronde die hij uitreed in de top tien eindigde. Louis Meintjes (25) hoopt in zijn tweede Tour op een beter resultaat dan de achtste plek van vorig jaar.

Voor de vijftien Nederlanders op de deelnemerslijst draait het vooral om het helpen van een kopman of het jagen op ritzeges. Het zijn vooral sprinter Dylan Groenewegen en klimmer Robert Gesink die hun zinnen hebben gezet op dagsucces.

