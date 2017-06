Razendsnelle Hyperloop laat nog even op zich wachten

De Hyperloop is een capsule die door een vacuümbuis reist. Omdat hier amper sprake is van frictie, kan deze capsule zeer hoge snelheden behalen. Op termijn moet dit vervoersmiddel snelheden van rond de 1.200 kilometer per uur bereiken.

De zeer hoge snelheden moeten ervoor zorgen dat mensen snel op allerlei locaties op de wereld kunnen arriveren. In de toekomst kan een Hyperloop in een half uurtje bijvoorbeeld van Amsterdam naar Parijs rijden.

Op het moment bestaat de Hyperloop nog niet. De snelle capsuletrein begon ooit als idee van Tesla-CEO Elon Musk, die anderen de gelegenheid gaf om hieraan te sleutelen. De Tesla-baas organiseerde zelfs een wedstrijd voor Hyperloop-uitvinders, waarbij een team uit Delft een prestigieuze prijs won.

Inmiddels werken er meerdere bedrijven aan een eigen Hyperloop, waaronder ook Hyperloop One. Deze startup deed onlangs voorstellen voor mogelijke eerste verbindingen, waaronder één in Nederland.

Het bedrijf denkt aan een Hyperloop-ritje langs Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Arnhem en Lelystad. Dat gehele traject zou 41 minuten in beslag nemen. De route is 428 kilometer lang.

Mocht Hyperloop One voor Nederland kiezen, dan is het onduidelijk hoe lang het zal duren totdat de Hyperloop hier ook werkelijk zal rijden. De ontwikkeling van de trein moet eerst worden afgerond, waarna het Amerikaanse bedrijf pas de bouw zou kunnen starten.

Hardt

Het Nederlandse Hardt biedt wellicht een beter idee van wanneer de Hyperloop in Nederland kan rijden. Deze startup werkt aan een eigen Hyperloop, waarvoor onlangs een dertig meter lange testbuis werd onthuld.

"In 2021 willen we starten met de aanleg van het eerste traject tussen twee steden", vertelt Hardt-directeur Tim Houter aan NU.nl. "Welke steden dat zullen zijn, is op dit moment nog nader te bepalen."

Hoewel de locatie van het Hyperloop-traject nog niet is bepaald, zegt hij dat het "fantastisch zou zijn als Nederland het eerste land wordt dat de hyperloop daadwerkelijk gaat implementeren".

Europa

Hoogleraar Wout Dullaert van de Vrije Universiteit in Amsterdam betwijfelt of een Hyperloop in alleen Nederland de moeite waard is. "We moeten naar mijn mening de toepassing zien op een grotere, Europese schaal." Daarbij zouden er wel knooppunten in Nederland kunnen zijn, denkt Dullaert.

"Ik vermoed dat het vooral internationale verbinden zullen zijn tussen grote metropolen zoals Parijs, Londen, Amsterdam, Portugal en Rome", stelt ook NS-woordvoerder Ton Boon.

Houter zegt echter dat er wel ruimte is voor een Hyperloop-baan in alleen Nederland, omdat daarmee de afstanden in ons land worden verkleind.

"Op dit moment zijn vooral rondom de Randstad banen en woningen gecentreerd. Stel je nu voor dat je bijna heel Nederland zou kunnen bereiken binnen slechts 45 minuten", aldus Houter. "Daarmee wordt de woon- en werkdruk beter verspreid over heel Nederland. Nederland wordt veel meer één grote stad in plaats van een land."

Ronald van Oeveren, Director Business Development & Innovation bij spooraannemer Strukton Rail, ziet ook meer potentie in een internationale Hyperloop. "Ik denk dat je voor een eerste project ook niet in een heel bevolkt deel van de wereld zoals Noordwest-Europa moet zitten. Ik zou eerder kiezen voor bijvoorbeeld Australië."

Hoe lang?

Hardt denkt dat het na 2021 niet heel lang hoeft te duren tot het eerste traject tussen twee steden klaar is. Door het gebruik van "innovatieve bouwmethodes" zou dit uiterlijk in 2027 al het geval kunnen zijn.

Ronald van Oeveren, Director Business Development & Innovation bij spooraannemer Strukton Rail, is voorzichtig over hoe lang de aanleg van een eerste Hyperloop-traject kan duren. "De politieke besluitvoering over zo’n project duurt vaak het langst. Daar doe je zeker tien jaar over."

“Voordat alles er door is ben je denk ik 30 tot 50 jaar verder” Ronald van Oeveren

Als Van Oeveren wordt gevraagd hoe lang de hypothetische bouw van een baan kan duren, verwijst hij naar de Hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen. Daarvoor werd het project in 1988 opgestart, waarna de baan in 2009 werd geopend.

"Je moet bij de aanleg ook andere infrastructuur kruisen, veel boren en de grond in", stelt Van Oeveren. "Dan heb je het veiligheidssysteem in de buis zelf en de bijbehorende beveiliging. Er komt nogal wat bij kijken."

Daarbij denkt de Strukton Rail-topman dat een toekomstige aanleg niet veel duurder hoeft te zijn dan die van een trein. "Die cijfers zullen elkaar niet veel ontlopen."

Een Hyperloop-traject dat door heel Nederland loopt, laat volgens Van Oeveren waarschijnlijk nog een tijd op zich wachten. "Voordat alles er door is ben je denk ik 30 tot 50 jaar verder. Tegen die tijd ben ik allang dood."

