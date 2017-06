Test je kennis in de NU.nl nieuwsquiz

NUweekend Verstappen wil winnen, maar hoe komt hij in de juiste auto? Als Max Verstappen wereldkampioen wil worden in de Formule 1, is het zaak dat hij in 'de juiste auto' terecht komt. Het is een veel gehoord commentaar op het carrièreperspectief van de Nederlandse coureur. Maar wat is 'de juiste auto' en hoe komt Verstappen daar in terecht? Een analyse.