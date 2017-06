Verstappen wil winnen, maar hoe komt hij in de juiste auto?

Het seizoen 2017 verloopt niet bepaald vlekkeloos voor Verstappen. De Red Bull-coureur viel al twee keer uit met technische problemen, en in Spanje betekende contact met de Ferrari van Kimi Raikkonen een vroeg einde van de race. In Monaco was hij na de race boos op het team, dat volgens de Nederlander een verkeerde strategie hanteerde.

Goedbeschouwd was de derde plaats na een inhaalrace in de GP van China een positieve uitschieter voor Verstappen. Dat was dan wel weer omdat de Red Bull in de kwalificatie problemen had, waardoor hij van achteruit moest komen.

Het humeur van de Nederlander wordt er niet beter op de afgelopen weken. Tot overmaat van ramp lijkt de update van de Renault-motor, de achilleshiel, er dit jaar niet te komen. Met het dit jaar sterk presterende Ferrari en Mercedes voor zich is Red Bull het derde team in de slagorde. De auto is niet snel genoeg om te winnen, en blijkt dus ook niet altijd even betrouwbaar.

Silly season

Als je ervan uitgaat dat Verstappen, zoals elke coureur, een goede auto nodig heeft om wereldkampioen te worden is het niet moeilijk om te concluderen dat de Red Bull RB13 daar (nog) niet bepaald aan voldoet.

Ondertussen is in de Formule 1 het 'Silly Season' losgebarsten, de bijnaam voor het geruchtencircuit rondom de rijdersbezetting van het volgende seizoen. De enige vraag waarover wordt gespeculeerd: wie rijdt in 2018 waar?

Veel coureurs die in de Formule 1 rijden zijn vooral bezig met lijfsbehoud in de koningsklasse of daarin een plekje te bemachtigen. Verstappen behoort tot de categorie coureurs die juist een auto zoeken waarmee ze kunnen winnen, en niets minder. Fernando Alonso is ook zo iemand.

Juiste auto

Een auto waarmee je kunt winnen is direct de omschrijving van 'de juiste auto' in Verstappens toekomstplannen. De Nederlander heeft een wagen nodig waarmee hij in vrijwel alle races van het seizoen om de winst en uiteindelijk de wereldtitel kan strijden. Momenteel vallen er maar twee in die categorie: de eerder genoemde Ferrari en Mercedes. De vraag is echter: hoe is dat in 2018?

De kans dat Mercedes en Ferrari volgend seizoen nog steeds een goede auto hebben is redelijk groot, dus een overstap naar één van deze teams lijkt op dit moment een goede stap. Dan volgt er nog een reeks vraagtekens.

McLaren wordt dit jaar ontzettend belemmerd door de fragiele en zwakke Honda-motor, maar het chassis van het Britse team is, zo bleek in Monaco (waar motorvermogen minder belangrijk is), wel goed. Mocht McLaren in 2018 met een Mercedes-krachtbron gaan rijden, kan het er opeens heel anders uitzien. De vraag is of het team de scheiding van Honda doorzet.

Miljoenen

Renault is een fabrieksteam dat de afgelopen winter al een grote stap heeft gemaakt. De Franse fabrikant zit niet in de Formule 1 om in de middenmoot te rijden, dus de kans is groot dat Renault er nog een flink aantal miljoenen tegenaan gooit om het team vooruit te helpen. Misschien komt 2018 nog te vroeg, misschien is het precies het juiste moment om in te stappen.

Van diezelfde miljoenen kan Red Bull meeprofiteren, want wat voor McLaren geldt, geldt ook voor het team van Verstappen: het gebrek aan vermogen overschaduwt het ware potentieel van het chassis. Mochten er harde toezeggingen op grote verbeteringen zijn aan de motor van Renault, dan is Red Bull in 2018 wellicht geen slechte keuze.

Het is uiteraard niet zo dat Verstappen 'eventjes' kan overstappen naar een ander team. Het volgens Red Bull waterdichte contract met de Limburger loopt tot en met 2019. Red Bull zal hun grote talent zeker niet zomaar laten gaan, maar contracten in de sport zijn niet altijd in beton gegoten. Geld maakt alles vloeibaar, dus als een team bereid is om genoeg te betalen voor Verstappen kan het zomaar zijn dat hij, tegen alle stevige woorden van de teamleiding in, toch weg mag. Carlos Sainz Jr. staat bovendien paraat om zijn stoeltje op te vullen.

Vraagtekens

Er zijn nogal wat vraagtekens voor 2018. Zo heeft Valtteri Bottas alleen een contract voor 2017 bij Mercedes en lopen de contracten van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen af bij Ferrari. Bij Renault lijkt Jolyon Palmer aan zijn laatste seizoen in de Formule 1 bezig en bij McLaren is nog niemand bevestigd voor volgend jaar. Ook bij de kleinere teams zijn nog genoeg stoeltjes te vergeven. De kans is dus groot dat er nog een enorme rijderscarrousel op gang komt.

Voor coureurs die kunnen kiezen betekent het ook een beetje een gok. Zo koos Fernando Alonso, toch één van de absolute topcoureurs in het veld, in 2015 voor McLaren, dat toen aan een veelbelovend project met Honda begon. Dat is vooralsnog uitgelopen op een groot fiasco. In 2008 zou de Spanjaard de kans om bij datzelfde Honda te tekenen hebben laten schieten, terwijl dat team als Brawn in 2009 een groot deel van het seizoen domineerde. Ook zijn keuze voor Ferrari in 2010 leverde uiteindelijk geen titels op, al was hij er twee keer dicht bij.

Ploeteren

Berucht is ook de keuze van de Fransman Jean Alesi om in 1991 tóch naar Ferrari te gaan, terwijl hij al rond was met Williams. Alesi had op dat moment net als Verstappen nu de status van toekomstig wereldkampioen. Het liep echter anders. Williams was in de jaren die volgden de te kloppen formatie, terwijl Ferrari ploeterde. Alesi won uiteindelijk slechts één race.

Goede keuzes worden ook gemaakt: Lewis Hamilton wekte in 2012 verbazing, toen hij zijn overstap van McLaren naar Mercedes aankondigde. Op dat moment had McLaren een winnende auto, terwijl het bij Mercedes nog niet echt wilde lukken. McLaren won echter geen race meer na 2012, terwijl Mercedes sinds 2014 het te kloppen team is. Het bracht Hamilton twee wereldtitels verder.

Kettingreactie

Verstappen moet er ook rekening mee houden dat een overstap naar een ander team doorgaans niet voor één jaar is. Een verkeerde keuze kan hem een paar slechte seizoenen in zijn loopbaan kosten, de goede keuze kan hem wereldtitels opleveren.

Er is een groot aantal factoren wat zijn keuze kan beïnvloeden. Wat doet Vettel? Hoeveel beter wordt de Renault motor? Waar gaat Alonso heen? Blijft Bottas bij Mercedes? Hoe lang gaan Mercedes en Red Bull sowieso nog door? Duidelijkheid op één van deze vragen kan een kettingreactie veroorzaken, waardoor het perspectief er voor Verstappen opeens heel anders uit ziet. Het worden nog een paar spannende maanden.

Lees meer achtergrondverhalen in NUweekend