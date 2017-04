Dilemma's voor Jandino Asporaat en Najib Amhali: 'Dionne. Hartstikke leuk'

Jandino Asporaat (36) en Najib Amhali (46), de populairste komiek van dit moment en de geroutineerde veteraan, gaan de krachten bundelen om De Kuip op 1 juli vol te krijgen. Dat dit gaat lukken lijkt zo goed als zeker.

Amhali stond in 2012 meerdere avonden in een uitverkochte Ziggo Dome. Asporaat evenaarde dat kunstje met het gezelschap Gabbers.

NU.nl legde de twee artiesten enkele dilemma's voor.

Optreden in een stadion of in een comedy club?

Allebei: "Stadion."

Televisie of theaterpodium?

Allebei: "Theaterpodium."

Solo of samen?

Asporaat: "Samen."

Amhali: "Solo. Samen kan altijd. Oh nee, ik zeg het verkeerd. Solo kan altijd. Optreden met Jandino is voor mij rustgevend, want hij praat heel erg veel. Hij doet het woord."

Asporaat: "We hoeven de aandacht of het aantal grappen onderling niet te verdelen. De enige concurrent die ik heb ben ik zelf. En er is maar een concurrent van Najib Amhali en dat is Najib Amhali. Je moet nooit proberen te concurreren met iemand anders. Doe je eigen ding. Focus, bundel je krachten en ga vooruit. Ik ga niet denken: 'Oh, Najib gaat meer lachers krijgen.' Ik ga waarschijnlijk het hardste om hem lachen."

Amhali: "Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben al heel al lang bezig, heb meer ervaring en ben grappiger. Hij komt net kijken. Ik vroeg mezelf ook af waarom ik niet in mijn eentje in dit stadion ga optreden. Maar ik ben een gunner. Ik ben een mentor voor Jandino, een idool. Maar dat gaat hij nu natuurlijk niet zeggen. Even serieus; er is geen concurrentie. Hij heeft hele andere grappen."

Succes door een populair typetje of de perfecte oneliner?

Asporaat: "Ik heb geen goede oneliners. Ik ben beter in typetjes."

Amhali: "Ik heb wel bekende oneliners of dingen die mensen op straat naar me roepen. 'Broodje!', bijvoorbeld."

Hans Teeuwen of Theo Maassen?

Allebei: "Theo Maassen."

Tante Es of Meneer Wijdbeens?

Asporaat: "Tante Es."

Amhali: "Vind ik moeilijk. Tante Es. Ik ben groot fan van André van Duin, maar Meneer de Bok vind ik dan leuker. Dat was zo goed."

Humberto Tan of Jeroen Pauw?

Allebei: "Humberto."

Asporaat: "Hij heeft liefde nodig, van mij."

Humberto Tan of Dionne Stax?

Amhali: "Dionne. Hartstikke leuk."

Asporaat: "Ik ken Dionne niet zo goed. Ik ga voor Humberto."

Je treedt op in een uitverkocht Madison Square Garden, maar je mag je kinderen een jaar niet zien.

Amhali: "No way. Ik heb net een hele tournee afgezegd, omdat ik nooit meer thuis was. Ik bracht mijn zoon naar de verkeerde plek, omdat ik niet meer wist op welke school hij zat."

Asporaat: (lacht)

Amhali: "'Nee papa, ik moet daarheen.' Ik was alleen maar aan het werk! Ik denk na over de offers die ik voor mijn carrière breng. Wat moet ik nog doen in Nederland? Ik heb in de Ziggo Dome gestaan, binnenkort treden we op in dit stadion. Als ik dit heb gedaan ben ik toch wel een beetje klaar."

Asporaat: "Ik zie mijn kinderen supervaak. Drie keer in de week, dat is genoeg (lacht). Nee hoor. Ik praat in mijn shows alleen maar over mijn kinderen of over mijn vrouw, dus ik neem ze eigenlijk mee naar mijn werk."

Je eerste of je tweede kind?

Amhali: "Wat vreselijk dit. Schiet mij maar lek. Ik ga geen keuze maken, never."

Asporaat: "Ik kan wel kiezen hoor, want Elijah gaf me vandaag geen kroeltje. Dus ik ga voor mijn tweede kind."

Je geeft de beste oudjaarsconference, maar je moet op Koningsdag verkleed als harlekijn met de koninklijke familie meelopen.

Amhali: "Geen probleem."

Asporaat: "Geen enkel probleem! Al moet ik een konijnenpak aan, let's go."

Amhali: "Of ik een band met ze heb? Ik zie beschouw iedereen als mens. Hun taak is het om een visitekaartje voor Nederland af te geven. Ik ben opgegroeid met Juliana, moeder van Nederland."

Asporaat: "Ik vind het hartstikke leuk wat ze doen. Het is ook best wel zwaar, denk ik. Ze moeten hun leven voor Nederland geven."

Amhali: "Zwaar? Doe even normaal man, ze zitten in een gouden koets te zwaaien! Wat is daar zwaar aan? Ze krijgen een goed salaris. Ik zou het voor minder doen."

Iedereen mag altijd met je op de foto of je moet telkens als je aan de kassa staat een mop vertellen.

Amhali: "Ik heb geen moeite met mensen die met mij op de foto willen. Mits ze normaal doen, niet aan me hangen en niet denken dat ik Jörgen Raymann ben."

Asporaat: “Dat is jou laatst overkomen toch?”

Amhali: " Iemand kwam op me aflopen tijdens Holland zingt Hazes: 'Hé, Raymann. Ik vind je hartstikke goed. Je bent de beste Marokkaan van heel Nederland.'"

Asporaat: "Wel leuk dat hij wist dat je Marokkaans bent."

Iedereen mag alles over je privéleven weten of je mag nooit meer een grap op basis van een persoonlijke ervaring maken.

Amhali: "Ik heb niet zo'n interessant privéleven."

Asporaat: "Jij staat nooit in de bladen."

Amhali: "Jawel, weleens. Maar de meeste artiesten bellen de bladen zelf. 'Hé, mijn stofzuiger is kapot. Misschien een leuk verhaal?' 'Ik ga nu winkelen en heb geen onderbroek aan.'"

Asporaat: "Al mijn grappen zijn gebaseerd op mijn privéleven."

Het publiek hun geld teruggeven of een voorstelling die maar voor tachtig procent af is opvoeren?

Asporaat: "Wat is dat voor vraag?"

Amhali: "Dit slaat op mij. Mijn show was nog niet af, dus heb ik de tournee afgezegd. Hij stond niet voor tachtig procent, ik denk zeventig. En dan cancel ik hem gewoon. Dan heb je ballen als je dat durft."

Asporaat: "Je wilt mensen natuurlijk honderd procent geven."

Amhali: "Ze betalen ook honderd procent."

Asporaat: "Ik vind de try out-periode het leukst. Dan zit je ook nog niet op honderd procent. Ik try-out het liefst mijn hele leven lang. Gewoon een show drie maanden opvoeren en dan de volgende. Ik vind het soms minder leuk worden als het af is."

Amhali: "Het leven is een grote try-out. Het is nooit af. Op het einde komt alles goed. En als het niet goed is gekomen, is het nog niet het einde. Of zoals een andere filosoof zei: 'Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.’"

Asporaat: "Niet normaal."

Grappen over terreur of een apolitiek programma?

Amhali: "Als comedian moet je overal grappen over kunnen maken."

Asporaat: "Ik schrijf de programma’s voor alle politieke partijen, dus. (lacht) Ik vind dat je gewoon grappen mag maken, mits je anderen geen pijn doen. Je hebt comedians die doen dat willens en wetens."

Amhali: "Je doet altijd iemand pijn. Bijvoorbeeld als je het over dikke mensen hebt."

Buitenlander in Nederland of Nederlander in het buitenland?

Amhali: "Ik ben het allebei. Hier ben ik een Marokkaan en in het buitenland een Nederlander. I don't give a shit. Ik ben wie ik ben. Geboren in Marokko en ik woon nu in Abcoude."

Asporaat: "Eens."

Denk of PVV?

Amhali: "Ik Denk PVV. Nou jij."

Asporaat: "Ik heb op beide niet gestemd."

Amhali: "Je moet gewoon een keuze maken."

Asporaat: "Dat kan ik niet. Jij ook niet."

Amhali: "Jawel, ik Denk PVV. Volgende."

Eeuwig leven of eeuwig herinnerd worden?

Amhali: "Ik zou wel altijd willen leven. Doodgaan lijkt me kut. En dat je dan tegen iemand kunt zeggen: 'Ja, maar jij gaat dood. Ik niet vriend.' Is toch heerlijk?"

Asporaat: "Voor altijd hè? Ik ben er dan ook niet meer."

Amhali: "Dan doe ik dit alleen. Bring it on. Ik wil blijven, voor altijd."

