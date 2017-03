Overzicht na eerste F1-tests: Verstappen ziet achterstand op Mercedes

De heersende opinie is dat je weinig op kunt maken uit de tijden die in een Formule 1-test worden gereden. Door de verschillende hoeveelheden brandstof waarmee de auto’s rijden, de verschillende afstellingen en ook andere doelstellingen waarmee ze de baan op gaan is het gissen hoe de verhoudingen liggen.

Toch rijden de meeste teams volledige race-simulaties en valt er over de tijden over de hele vierdaagse echt wel iets te zeggen. Dan is er nog de factor betrouwbaarheid. Teams willen zo veel mogelijk op de baan zijn en als er problemen zijn die dat verhinderen, scheelt dat kostbare testtijd om data te vergaren.

Een belangrijke factor in 2017 is het nieuwe reglement, dat onder meer bredere en iets grotere banden behelst. Ook is achtervleugel lager en breder, is de vloer van de auto groter en loopt de voorvleugel in een puntvorm. De auto's zijn door de aanpassingen meerdere seconden per ronde sneller.

Een overzicht met de vorderingen per team:

Mercedes – 558 ronden, snelste tijd: 1.19.705 (ultrasoft band)

Formule 1-volgers die hopen dat de nieuwe reglementen een einde maken aan de kracht van Mercedes kunnen dat op hun buik te schrijven. De nieuwe W08 heeft een zeer elegant design en lijkt bij voorbaat in de wieg gelegd om de dominantie van Mercedes voort te zetten.

Nieuwkomer Valtteri Bottas reed op dag drie de snelste tijd van de tests (1.19.705) en het team reed met een indrukwekkende 558 ronden (2.597 kilometer) de grootste afstand. Helemaal vlekkeloos ging dat niet. Bottas schampte één keer de muur in bocht 9 en op de laatste dag werd er weinig gereden door een elektrisch probleem en “iets in de data waarmee we niet blij zijn”, aldus het team.

Dan de auto zelf: Mercedes lijkt nog altijd de sterkste motor van het veld te hebben. De smalle neus bleef gehandhaafd en er is sprake van zeer complexe barge boards (luchtgeleiders) aan de zijkant van de auto, voor de sidepods, die de lucht langs de auto moeten sturen en de diffuser aan de onderzijde zo goed mogelijk moeten laten werken. Hierdoor wordt een vacuüm gecreëerd onder de auto.

Mercedes heeft ook getest met een zogenoemde sharkfin op de motorkap (voor stabiliteit in de bochten), met daarop weer een klein vleugeltje, de T-wing, gemonteerd (voor betere werking van de achtervleugel). Of deze laatste twee vondsten de eerste race in Melbourne halen is de vraag. Er gaan verschillende stemmen op om de sharkfin te verbieden. Ongeacht dat besluit is de Mercedes weer een snelle en betrouwbare auto.

Ferrari - 468 ronden, snelste tijd: 1.19.952 (soft band)

Voor veel volgers was Ferrari de positieve verrassing van de test. Het Italiaanse team lijkt de grootste uitdager van Mercedes. Dat is tegen de verwachting in, want na een zegeloos 2016, waarin technisch directeur James Allison vertrok, leek het team het spoor een beetje bijster.

Daar was in Barcelona weinig van te merken. Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen reden veel kilometers met weinig noemenswaardige problemen en komen ogenschijnlijk dicht in de buurt van de tijden van Mercedes.

De Ferrari SF70H valt op door de vernieuwende openingen van de sidepods, waarmee de motor wordt gekoeld. Het is onderdeel van een complex systeem van luchtgeleiders om de diffuser goed te laten werken en de lucht goed om de zeer slanke sidepods te krijgen. De Ferrari ziet er nét iets minder revolutionair uit dan de Mercedes, maar desondanks is het een fraai ontwerp.

De 'Scuderia' heeft bovendien stappen gemaakt op motorengebied, met volgens geruchten zelfs 3D-geprinte onderdelen. Of er een groot vermogensverschil zal zijn met Mercedes is vooralsnog niet te zeggen. Ferrari oogt hoe dan ook sterk.

Red Bull-Renault – 294 ronden, snelste tijd: 1.21.153 (soft band)

Het Red Bull van Max Verstappen zal met gemengde gevoelens terugkijken op de eerste testdagen. De RB13 moet op het eerste gezicht nog onder doen voor de Mercedes (en de Ferrari), zoals Verstappen zelf ook moest bekennen. “Maar we lopen zeker op ze in”, liet de Nederlander optekenen.

Bovendien bleek de auto niet altijd even betrouwbaar, door onder meer accu-problemen en een probleem met een sensor in de versnellingsbak. Verstappen en Daniel Ricciardo kwamen daarmee niet tot echte snelle tijden en reden maar iets meer dan de helft van het aantal testkilometers dat Mercedes reed.

De RB13 valt op door de eenvoud, volgens ontwerper Adrian Newey bedoeld om de luchtweerstand zo laag mogelijk te houden. “We willen eerst dat de basis goed is, daarna gaan we kijken waar we meer neerwaartse kracht kunnen vinden”, liet Newey weten.

De auto heeft dezelfde slanke sidepods als Mercedes en Ferrari, maar geen complex systeem aan luchtgeleiders aan de zijkant. Ook de Red Bull heeft een sharkfin, maar teambaas Christian Horner is zelf een voorstander van een verbod. Positief is wel dat de nieuwe Renault-motor op het eerste gezicht een grote vooruitgang is ten opzichte van 2016. Toch is er werk aan de winkel voor Red Bull.

McLaren-Honda – 208 ronden, snelste tijd: 1.22.576 (ultrasoft band)

Moedeloos, zo zal de gemoedstoestand van Ferando Alonso zijn na de eerste vier testdagen in de nieuwe McLaren MCL32. De Spanjaard begint na twee slechte seizoenen aan zijn derde jaar met de tandem McLaren-Honda en opnieuw lijkt de auto een probleemgeval te zijn. Het Britse voormalige topteam reed het op-een-na minste aantal ronden en kwam bovendien niet aan noemenswaardige rondetijden.

Het probleem zit wederom in de sterk vernieuwde Honda-krachtbron. Op dag één waren er problemen met de olietank en op dag twee speelden grotere problemen op waarvan de oorzaak nog onbekend is. De grote stap in vermogen lijkt daardoor vooralsnog uit zicht. Yusuke Hasegawa van Honda: “Dat is wel een punt van zorg.”

De MCL32 heeft een redelijk eenvoudig ontwerp, met een opvallende reeks luchtgeleiders aan de neus en een grote sharkfin. Aerodynamische vondsten halen echter weinig uit als de Honda-krachtbron ondermaats blijft presteren.

De Japanners hadden juist enkele problemen aan de motor van vorig seizoen grondig aangepakt. Daarom is de tegenvaller nu extra groot. Teambaas Eric Boullier sprak gedurende de test wel zijn vertrouwen uit in de Japanse fabrikant. De vraag is hoe lang nog.

Renault – 293 ronden, snelste tijd: 1.21.396 (soft band)

De eerste serieuze Renault sinds de terugkeer van de Franse autogigant als fabrieksteam. Was de auto van vorig seizoen nog een opgeleukte Lotus van 2015; de RS17 is nagelnieuw. Nieuwkomer Nico Hülkenberg en Jolyon Palmer reden aardig wat kilometers, hoewel het team de eerste twee dagen weinig kon rijden door een probleem met de remmen.

Ook spinde Palmer nog van de baan, wat flink wat tijd kostte. Toch noemde de Brit de vorm van zijn auto in Barcelona 'een fijne verrassing'. "Maar we moeten nog afwachten hoe de slagorde zal zijn."

​De RS17 is overduidelijk een stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorganger, met complexe luchtgeleiders aan de zijkant, slanke sidepods en een fraai gevormde achtervleugel. Ook bij Renault is er een flinke sharkfin. Bovendien profiteert Renault uiteraard zelf ook van de vermogensstap van de nieuwe motor. De Frans/Britse formatie lijkt op de goede weg.

Force India-Mercedes – 278 ronden, snelste tijd: 1.22.509 (supersoft band)

Onopvallend, zo kan het optreden van Force India worden bestempeld. De kleine Britse renstal reed geen hele snelle tijden, maar was ook niet opvallend langzaam en kwam tot een redelijk aantal kilometers. Het team liet dan ook weten tevreden te zijn.

Het vierde team van 2016 leverde de VJM10 af, een auto die vooral opvalt door de opvallende neus met twee grote luchtsleuven. Verder heeft de auto alles wat in 2017 tot het standaardpakket lijkt te horen: complexe barge boards, een grote sharkfin en slanke sidepods. De grootste troef van het team is uiteraard de snelle en betrouwbare Mercedes-krachtbron. Klein vraagteken.

Williams-Mercedes – 213 ronden, snelste tijd: 1.22.076 (soft band)

Voor Williams liepen de testdagen in Barcelona niet zoals gehoopt. De 18-jarige Canadees Lance Stroll debuteert dit seizoen voor het Britse team en liet zien nog erg onervaren te zijn. Dinsdag kwam de dag voor Williams tot een vroegtijdig einde door een spin van de jongeling. Daar voegde hij woensdag nog twee schuivers aan toe.

Bij de laatste crash raakte de Williams FW40 dusdanig beschadigd dat er een streep ging door de vierde dag, waarop Felipe Massa in actie zou komen. Dat bekende veel kostbaar tijd- en dataverlies voor Williams. Mercedes-coureur Lewis Hamilton nam het op voor de jonge Stroll, die volgens de Britse oud-wereldkampioen door de nieuwe reglementen "in één van de lastigste seizoenen ooit debuteert."

De FW40 valt op doordat hij net als de Red Bull redelijk eenvoudig is vormgegeven. Er zijn weinig complexe vleugels, al heeft de auto wel een flinke sharkfin en werd er zelfs getest met een dubbele T-wing op diezelfde sharkfin.

Williams hoeft zich op motorisch gebied geen zorgen te maken; achterin de FW40 huist de Mercedes-krachtbron. De Williams lijkt dan ook geen langzame auto, maar het team had zeker meer ronden willen rijden.

Toro Rosso-Renault – 183 ronden, snelste tijd: 1.22.956 (soft band)

Ook Toro Rosso had op meer kilometers gehoopt, maar het Italiaanse team werd geplaagd door veel motorproblemen. Daar was op gerekend, liet coureur Carlos Sainz weten, vanwege de overstap van Ferrari naar Renault-motoren. "Maar we hadden liever wat meer ronden gereden", aldus Sainz.

Het team draaide het minste aantal ronden en was volgens Sainz ook niet in staat om voluit te gaan. Er is in de tweede test nog veel werk te verzetten door de Spanjaard en zijn teammaat Daniil Kvyat.

De STR12 oogst lof, niet in de laatste plaats door de fraaie kleurstelling. Maar ook het ontwerp zelf is interessant, vooral door de gelijkenissen met de Mercedes.

De auto heeft een smalle neus, redelijk eenvoudige barge boards en slanke sidepods, en, uiteraard, een sharkfin. Als de Italianen de nieuwe Renault-motor aan de praat krijgen lijkt de Toro Rosso een aardige subtopper.

Haas-Ferrari – 343 ronden, snelste ronde: 1.22.118 (supersoft band)

Haas kende een degelijke test in Barcelona, met een respectabel aantal ronden en dito tijden. Wellicht is het te danken aan de steun van Ferrari, maar voor een jong team is het knap dat de Amerikaanse formatie direct een goed functionerende auto op het asfalt weet te krijgen.

Helemaal probleemloos verliep het niet voor coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen. Het remprobleem dat het team vorig seizoen al kwelde, dook opnieuw op. Teambaas Gunther Steiner zei dat er geen consistentie in de remmen zit: "Soms hebben we een set waar de coureurs blij mee zijn en soms weer niet, dus daar zijn we nog niet klaar mee."

De VF-17 heeft de volledige aandrijflijn van de Ferrari, maar is verder zelf ontwikkeld in samenwerking met het Italiaanse Dallara. De auto is aardig up to date met de trends voor 2017, met onder meer ook een grote sharkfin.

Ook Haas testte bovendien met een T-wing op de sharkfin. Los van de remproblemen kan het team weer een sterke middenmoter worden in 2017.

Sauber-Ferrari – 349 ronden, snelste ronde: 1.21.824 (supersoft band)

Door het einde van Manor lijkt Sauber te zijn veroordeeld om het achterhoedeteam te zijn in het komende seizoen. Toch verkeert het Zwitserse team door investeerders in betere staat dan aan het begin van het vorige seizoen.

Dat was terug te zien in Barcelona, waar Marcus Ericsson en invalcoureur Antonio Giovinazzi goed voor de dag kwamen. De rondetijden waren aardig, evenals het aantal kilometers.

De Sauber C36 ziet er ook up to date uit, met een fraaie sharkfin en opvallende luchtinlaten boven het hoofd van de coureur. Sauber is dit seizoen de enige die voor deze oplossing kiest. Maar de Sauber heeft wel een benadelende factor: het team koos ervoor om dit seizoen met de Ferrari-motor van 2016 te rijden.

Toro Rosso koos in 2016 ook voor een 'oude' motor en leverde gedurende het seizoen steeds meer snelheid in. In 2017 mag er bovendien nog meer ontwikkeld worden aan de motor, dus het kan niet anders dan dat Sauber last krijgt van deze keuze.

