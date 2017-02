Universiteit van Nederland: Hoe maak je van een kind een topsporter?

Hoe hard moet je een kind aanpakken om er een topsporter van te maken?

Beelden van huilende Chinese kinderen in een turnzaal of verhalen van Russische sporters die met ijzeren hand worden opgeleid. Beide landen halen ontzettend veel medailles op de Olympische Spelen, dus dat zal wel de juiste trainingsmethode zijn, toch? Onzin, zegt sportpsycholoog Gerald Weltevreden (UvA) in dit college.

Hoe bepaal je voor elke schaatser wat zijn of haar ideale techniek is?

Waarom gaan sommige schaatsers nou zo ont-zet-tend hard? Spoiler: het heeft niet alléén met kracht te maken. Eline van der Kruk (TU Delft) vertelt in dit college hoe ze schaatsers met behulp van computermodellen (en een hoop draadjes en plakkertjes) helpt de perfecte slagtechniek te vinden.

Hoe kun je als sporter het beste de wind trotseren?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat sporters nóg harder gaan dan ze al kunnen? Het antwoord ligt, zoals vaak, bij de wetenschap. Dankzij de stromingsleer kunnen we aerodynamische pakken maken voor schaatsers of zwemmers. Prof. dr. ir. Kees Venner (Twente Universiteit) weet hoe het zit.

Hoe voorkom je als sporter dat je overtraind raakt?

Als professioneel zwemster weet Rieneke Terink (Wageningen University) als geen ander hoe je op je gezondheid moet passen bij het beoefenen van topsport. En in haar onderzoek gebruikt ze die informatie weer om de signalen van overtraining zo vroeg mogelijk kunnen ontdekken. Hoogste doel: een hoop blessureleed bij collega-sporters voorkomen.

Waarom moeten we – op de spelregels na – alle regels in de topsport afschaffen?

In de beginjaren van de topsport hadden sporters genoeg aan een paar spelregels en een scheidsrechter. Meer was niet nodig. Inmiddels is de betaalde sport uitgegroeid tot een gigantische business met een regelgeving dikker dan het wetboek. Marjan Olfers (VU) vraagt zich in dit college af of we niet beter af zijn zonder.